1 января в Швейцарии стартовал «Тур де Ски»-2021 с четвертьфинальных заездов спринтерских гонок. Среди женщин последнее место заняла российская лыжница Анна Жеребятьева, уступив представительницам сборных Андорры и Таиланда.
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Жеребятьева встречается с лидером сборной России, победителем Кубка мира-2019/20 Александром Большуновым. Весной источник сообщил Eurosport.ru, что Анна попала в сборную по протекции возлюбленного, несмотря на общие слабые результаты.
- «Тур де Ски» продлится до 10 января.
- В программу этапа в Валь-Мюстаире входят также масс-старт и пасьют.
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