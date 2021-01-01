1 января в Швейцарии стартовал «Тур де Ски»-2021 с четвертьфинальных заездов спринтерских гонок. Среди женщин последнее место заняла российская лыжница Анна Жеребятьева, уступив представительницам сборных Андорры и Таиланда.

С Большуновым все ясно. Крутейший «Тур де Ски» будет у женщин

Жеребятьева встречается с лидером сборной России, победителем Кубка мира-2019/20 Александром Большуновым. Весной источник сообщил Eurosport.ru, что Анна попала в сборную по протекции возлюбленного, несмотря на общие слабые результаты.