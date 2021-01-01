В Швейцарии стартовала многодневка «Тур де Ски»-2020. Победителем мужского спринта стал итальянец Федерико Пеллегрино, который на 0,57 секунды опередил Александра Большунова, тройку замкнул Ришар Жуве из Франции. Глеб Ретивых стал четвертым, Артем Мальцев – пятым.

У женщин победу одержала шведка Линн Сван, за которой финишировала Анамария Лампич из Словении. Тройку замкнула Джесси Диггинс (США). Лидер спринтерского зачета Надин Фендрих из Швейцарии шла второй, но упала в борьбе с Лампич и завершила финал последней.

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UPDATE. По итогам разбирательств, Лампич была наказана и лишена третьего место – судьи посчитали, что она блокмировала Фендрих. Призовое место ушло шведке Фриде Карлссон.

Лучшие среди российских лыжниц Наталья Непряева и Татяна Сорина выбыли по итогам полуфинальных забегов.

2 января участники «Тур де ски» пробегут гонки с общего старта.

На 3 января намечены пасьюты.

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