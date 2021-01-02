На «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире состоялась женская гонка на 10 км. Победу одержала шведская лыжница Линн Сван, второй финишировала Юлия Ступак из России, уступившая шведке 0.7 секунды. Тройку призеров замкнула Джесси Диггинс из США (+0.8).