На «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире состоялась женская гонка на 10 км. Победу одержала шведская лыжница Линн Сван, второй финишировала Юлия Ступак из России, уступившая шведке 0.7 секунды. Тройку призеров замкнула Джесси Диггинс из США (+0.8).
В десятке также финишировали Яна Кирпиченко (+4.5, седьмое место), Алиса Жамбалова (+13.6, восьмое место) и Татьяна Сорина (+17.9, десятое место). Наталья Непрявева стала 16-й (+31.9).
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