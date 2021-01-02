Большунов оторвался от пелотона по ходу дистанции, развил преимущество и финишировал в одиночестве. Вторым стал Дарио Колонья из Швейцарии (+23,5 секунды), третий – Иван Якимушкин. (+25,3). Сборная России имела шансы на полный подиум, но в борьбе за второе и третье место Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись и упали. Червоткин в итоге был дисквалифицирован.