Российский лыжник Александр Большунов выиграл классический 15-километровый масс-старт на втором этапе «Тур де Ски» в Валь Мюстейре (Швейцария).
Большунов оторвался от пелотона по ходу дистанции, развил преимущество и финишировал в одиночестве. Вторым стал Дарио Колонья из Швейцарии (+23,5 секунды), третий – Иван Якимушкин. (+25,3). Сборная России имела шансы на полный подиум, но в борьбе за второе и третье место Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись и упали. Червоткин в итоге был дисквалифицирован.
Тур де Ски
Ступак выскочила из-за спин соперниц на финише и уступила только Сван
- 3 января лыжники и лыжницы пробегут гонки преследования свободным стилем.
- Большунов возглавил общий зачет «Тур де Ски».
Тур де Ски
🥈 Ступак стала второй в гонке на 10 км, победила Сван
Тур де Ски
🥈 Большунов стал вторым в спринте