Классический масс-старт на втором этапе «Тур де Ски» плавно шел к завершению: Александр Большунов сделал полуминутный отрыв и несся к победе, за его спиной сражались за полный русский подиум Евгений Белов, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин. Помешать им мог только опытный швейцарец Дарио Колонья, соревнующийся практически возле родного дома.

Большунов уже подходил к финишу, когда его товарищи по команде устроили триллер. Червоткин прошел по внутреннему радиусу на выходе со спуска и обошел Якимушкина, а затем попытался проделать то же самое на крутом повороте, но уже с Беловым. Предсказуемо ничего не вышло – едущий впереди Белов тоже сменил траекторию, Червоткин выставил руку, и оба повалились на снег. Колонья успешно проскочил завал, а Якимушкину пришлось вылететь за пределы трассы, чтобы удержаться на ногах. Дарио финишировал вторым, Иван – третьим.

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Белов и Червоткин приехали седьмым и девятым, эмоционально выясняя отношения. Затем фамилия Алексея исчезла из лайв-трансляции и обнаружилась на последнем месте с пометкой DSQ – дисквалифицирован. Бегущая строка сообщила, что решение принято из-за создания лыжником помехи на трассе.

Ждать объяснений пришлось долго – в судейской комнате велись предсказуемые обсуждения. Только через час после окончания гонки на сайте FIS появился финишный протокол, где объяснили, что Червоткин дисквалифицирован согласно девятому подпункту статьи 343: «Умышленное создание препятствий, блокирование (несоблюдение наилучшей траектории), атака или толчок другого спортсмена любой частью тела или оборудование». Подходит как к ситуации в гонке, так и конфликту с Беловым после финиша – Алексей наработал на дисквалификацию. FIS разобралась в ситуации абсолютно правильно.

Масс-старт в Валь Мюстейре Фото: Imago

Дисквалификация на многодневке – серьезный удар: отсутствие в протоколе одной из гонок автоматически означает снятие, нельзя пропустить один этап из стратегических соображений или по болезни, а потом вернуться в борьбу. За дисквалификацию из-за нарушений с «Тура» не выгоняют, но дают три минуты в общий зачет, что лишает шансов на хорошее место и все равно звучит приговором. Вместо комфортного места возле десятки Червоткин теперь идет 62-м. Его случай не аналогичен недавнему кейсу Анамарии Лампич: словенку просто опустили на последнее место в забеге. В спринте нарушения стоят дешевле.

«Червоткин признал, что это была его ошибка, и извинился, но что он может сделать на высокой скорости? – прокомментировал инцидент тренер Белова Маркус Крамер. – Плохо, что они не поехали дальше. Сначала надо было финишировать, а потом обсуждать и ругаться. Но оба были в шоке от падения. Белов очень зол. Он ждет извинений, и если получит их, то все в порядке. Червоткин понимает, что был виноват. Надеюсь, он извинится».

Финиш Колоньи и Якимушкина за спиной Большунова Фото: Imago

А еще нереально повезло Якимушкину, у которого согласно букве закона имели полное право отобрать третье место. Иван выкатился с трассы, чтобы избежать столкновения и падения – и удержался на ногах. И проехал часть дистанции за пределами разметки, хотя по правилам был обязан вернуться в той же точке. Это мы усвоили давно – в 2009 году на чемпионате мира по биатлону. А участок трассы, который Иван не преодолел, был стратегическим – специфические бугры-подъемы, прохождение которых требует особого мастерства. К счастью, организаторы не посчитали, что он получил преимущество.

Зато все максимально хорошо у Большунова: он оторвался в общем зачете на минуту и 3 января уверенно покатит к победе в пасьюте. Вторым идет Артем Мальцев.

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