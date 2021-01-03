Российских лыжниц Наталью Непряеву и Юлию Ступак могли снять с «Тур де Ски» за нарушение масочного режима.
Шведскому изданию Expressen стало известно, что на встрече с командами в пятницу, 1 января, FIS жестко предупредила представителей о необходимости носить маски до и после гонки. Некоторые лыжники, включая лидеров женской сборной России, не вняли правилам и некоторое время ходили после гонки без индивидуальной защиты. FIS уже занимается сбором фотодоказательств.
«Сперва мы просто сделали предупреждения, но если некоторые люди продолжат игнорировать правила, мы аннулируем их аккредитации на оставшуюся часть «Тура», – заявил рейс-директор FIS Пьер Миньерей. – В таком случае они постепенно поймут, что это действительно важно».
Позже FIS заявила ТАСС, что не станет принимать радикальные меры в отношении спортсменок. «Нет, спортсмены не будут отстранены от участия в «Тур де Ски» за то, что не носят маски. Однако, как уже говорилось, спортсменам и всем причастным к соревнованиям лицам настоятельно рекомендуется носить маски», – заявили в федерации.
- Ступак 2 января заняла второе место в масс-старте классикой.
- 3 января лыжники и лыжницы пробегут гонки преследования свободным стилем.