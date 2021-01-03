Российских лыжниц Наталью Непряеву и Юлию Ступак могли снять с «Тур де Ски» за нарушение масочного режима.

Шведскому изданию Expressen стало известно, что на встрече с командами в пятницу, 1 января, FIS жестко предупредила представителей о необходимости носить маски до и после гонки. Некоторые лыжники, включая лидеров женской сборной России, не вняли правилам и некоторое время ходили после гонки без индивидуальной защиты. FIS уже занимается сбором фотодоказательств.

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«Сперва мы просто сделали предупреждения, но если некоторые люди продолжат игнорировать правила, мы аннулируем их аккредитации на оставшуюся часть «Тура», – заявил рейс-директор FIS Пьер Миньерей. – В таком случае они постепенно поймут, что это действительно важно».

Позже FIS заявила ТАСС, что не станет принимать радикальные меры в отношении спортсменок. «Нет, спортсмены не будут отстранены от участия в «Тур де Ски» за то, что не носят маски. Однако, как уже говорилось, спортсменам и всем причастным к соревнованиям лицам настоятельно рекомендуется носить маски», – заявили в федерации.

Ступак 2 января заняла второе место в масс-старте классикой.

3 января лыжники и лыжницы пробегут гонки преследования свободным стилем.

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