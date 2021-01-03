Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил неудовлетворительное место на «Тур де Ски» Анны Жеребятьевой: спортсменка стала последней в квалификации спринта и затем снялась с многодневки.

«Жеребятьева не стартовала по здоровью, у нее есть определенные проблемы. На сборе в Ливиньо с нами был физиотерапевт Сергей Вячеславович Чечиль, который с ней хорошо поработал. На сборе ничего не предвещало, у Анны был настрой соревноваться.

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Приехали сюда – и боли вернулись. Опасения, которые высказывал Чечиль, что лечение требует достаточно длительного времени, оправдались, и одно из условий – это покой. С позвоночником не шутят, на кону стоит здоровье спортсменки. Приняли решение, что она не будет соревноваться дальше.

В консультациях профессоров было сказано, что Анне в течение минимум двух месяцев нужен покой и определенное лечение у физиотерапевта. Никаких физических нагрузок, потому что есть проблема с перетягиванием одного позвонка. Это достаточно серьезно, физическая нагрузка провоцирует возврат в прежнее состояние. Не хотелось бы говорить пессимистично, что сезон для нее завершен. Пока она будет продолжать лечение по приезду домой», – цитирует Бородавко «Р-Спорт».

23-летняя Жеребятьева – девушка лидера сборной России Александра Большунова.

Весной источник сообщил Eurosport.ru, что Анна попала в сборную по протекции возлюбленного, несмотря на общие слабые результаты.

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