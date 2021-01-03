Президент ФЛГР Елена Вяльбе прокомментировала столкновение российских лыжников Евгения Белова и Алексея Червоткина в масс-старте на «Тур де Ски».

– На мой взгляд, вина за случившееся лежит на Алексее, у Жени же сзади глаз не было. Когда вы за рулем автомобиля, кто виноват, если один водитель въедет в другого сзади? Вот и тут такая же ситуация.

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– Они еще и начали выяснять отношения после инцидента.

– Отношения начал выяснять Алексей, Женя не высказывал претензий, после финиша он даже похлопал Алексея по плечу, так что эмоции показал лишь Червоткин.

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– Бородавко сказал, что подана апелляция на релегацию Червоткина.

– Да, мы подали апелляцию, надеюсь, уже в воскресенье ее рассмотрят. Я очень переживала по поводу того, что санкции могут коснуться и Ивана Якимушкина, который, чтобы объехать упавших ребят, был вынужден выйти за пределы трассы. У него не было выбора – или так, или падать третьим. Но к Ивану у жюри не возникло никаких вопросов, – цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

FIS также признала виновным Червоткина – его результат в гонке аннулировали и добавили три минуты штрафа в общем зачете «Тур де Ски».

Белов финишировал в гонке восьмым.

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