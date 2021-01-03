Российский лыжник Александр Большунов одержал еще одну победу на «Тур де Ски» – лидер общего зачета многодневки выиграл коньковую гонку преследования на 15 километров в Валь Мюстейре.
24-летний Большунов стартовал первым с минутным преимуществом и сохранил комфортный отрыв. Вторым стал Артем Мальцев, который также удержал свою позицию и финишировал в 53,7 секунды от Большунова. Третьим стал француз Морис Манифика, стартовавший с седьмого места. Его отставание – 1 минута и 7 секунд.
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Четвертым финишировал Денис Спицов, пятым – Иван Якимушкин. Евгений Белов занял 12-е место.
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