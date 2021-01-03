Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла 10-километровую гонку преследования коньком в Валь Мюстейре. Юлия Ступак стала пятой.

Диггинс стартовала со второго места и вышла победительницей. Второй стала ее соотечественница Рози Бреннан (+5,6), третья – Фрида Карлссон из Швеции (+10,7). Лучшей из сборной России стала Юлия Ступак – она финишировала на пятом месте. Татьяна Сорина – седьмая, Наталья Непряева – 11-я.

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