Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла 10-километровую гонку преследования коньком в Валь Мюстейре. Юлия Ступак стала пятой.
Диггинс стартовала со второго места и вышла победительницей. Второй стала ее соотечественница Рози Бреннан (+5,6), третья – Фрида Карлссон из Швеции (+10,7). Лучшей из сборной России стала Юлия Ступак – она финишировала на пятом месте. Татьяна Сорина – седьмая, Наталья Непряева – 11-я.
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- 4 января – день отдыха: лыжники переезжают в Италию и 5 числа стартуют в Тоблахе.
- Аналогичную гонку у мужчин выиграл Александр Большунов.
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