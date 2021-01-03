Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо рассказал, как относится к выступлениям Александра Большунова на «Тур де Ски».
«Его результаты впечатляют, но Большунов был фаворитом «Тур де Ски» с самого начала. Создается впечатление, что исход многодневки уже известен. Мне было тяжело смотреть на то, как Александр уносится вперед и убегает от соперников. Буду надеяться, что мы сможем оказать ему сопротивление, когда вернемся», – заявил Клебо в интервью TV2.
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- В воскресенье Большунов победил в гонке преследования на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски».
- Из-за эпидемиологической ситуации сборная Норвегии отказалась от участия в многодневке.
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