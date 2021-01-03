«Его результаты впечатляют, но Большунов был фаворитом «Тур де Ски» с самого начала. Создается впечатление, что исход многодневки уже известен. Мне было тяжело смотреть на то, как Александр уносится вперед и убегает от соперников. Буду надеяться, что мы сможем оказать ему сопротивление, когда вернемся», – заявил Клебо в интервью TV2.