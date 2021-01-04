Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген впечатлена показателями Александра Боьшунова на «Тур де Ски» – в частности победой в гонке преследования.
«Он очень умен – экономил силы на подъемах, ускорялся на спусках. Я давно не видела в мужских соревнованиях таких мощных лыжников. Он может бежать собственную гонку – идти в таком темпе, который ему удобнее всего. При этом он хладнокровен – несмотря ни на что, сохраняет спокойствие.
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На каждом круге он отыгрывал время на самых простых для себя участках. Я впечатлена, а ведь ему всего 24 года», – цитирует 40-летнюю Бьорген VG.
- После трех гонок (две победы и одно второе место) Большунов уверенно лидирует в общем зачете «Тур де Ски».
- Бьорген – восьмикратная олимпийская чемпионка и 18-кратная чемпионка мира.
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