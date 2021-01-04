«Он очень умен – экономил силы на подъемах, ускорялся на спусках. Я давно не видела в мужских соревнованиях таких мощных лыжников. Он может бежать собственную гонку – идти в таком темпе, который ему удобнее всего. При этом он хладнокровен – несмотря ни на что, сохраняет спокойствие.