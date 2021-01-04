Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о столкновении Алексея Червоткина и Евгения Белова в масс-старте на втором этапе «Тур де Ски». По его словам, лыжники поговорили после падения, а Червоткина дисквалифицировали сразу за два эпизода.
«Знаю, что Белов и Червоткин поговорили вечером. Алексей посмотрел кадры замедленного повтора и признал, что он был виноват в столкновении. Но и Евгений тоже понимает, что бороться в первую очередь нужно против соперников из других команд, а не из своей. Такие вещи на трассе порой случаются, ничего особенного тут нет. Но тяжело, когда сталкиваются ребята из одной команды. Никто не понял, конечно, почему они вместо того, чтобы быстро вскочить и бежать на финиш, стали выяснять отношения сразу после падения. Но мне кажется, просто оба были в шоке.
Червоткина ведь дисквалифицировали сразу за два эпизода: метров за 500 до того спуска, где они упали, он поменял лыжню и помешал одному из гонщиков. Но при этом я считаю, что три минуты штрафа – это слишком много. Вполне достаточно было бы желтой карточки или хотя бы минутного штрафа», – цитирует Крамера «Спорт-Экспресс».
- Результат Червоткина в гонке был аннулирован, ему добавили 3 минуты штрафа в общий зачет «Тур де Ски».
- Многодневка возобновится 5 января в Тоблахе.