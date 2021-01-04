«Знаю, что Белов и Червоткин поговорили вечером. Алексей посмотрел кадры замедленного повтора и признал, что он был виноват в столкновении. Но и Евгений тоже понимает, что бороться в первую очередь нужно против соперников из других команд, а не из своей. Такие вещи на трассе порой случаются, ничего особенного тут нет. Но тяжело, когда сталкиваются ребята из одной команды. Никто не понял, конечно, почему они вместо того, чтобы быстро вскочить и бежать на финиш, стали выяснять отношения сразу после падения. Но мне кажется, просто оба были в шоке.