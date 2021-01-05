Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что думает о возвращении сборной Норвегии на Кубок мира после «Тур де Ски» – опасающиеся коронавируса норвежцы решили выступить на этапах в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция).

«Чего мне их бояться-то? Нам тоже здесь нелегко приходится. У нас каждое соревнование идет как тренировка, и причем хорошая тренировка. Все-таки, как правило, хорошая тренировка – это соревнование. Поэтому мы соревнуемся, и я надеюсь, что за счет стартов наберем более хорошую форму», – заявил 24-летний Большунов в эфире передачи Dagsrevyen на NRK. Его слова приводит Sports.ru.

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Александр добавил, что в отсутствии главных соперников не считает себя безоговорочным фаворитом «Тур де Ски». «Я так не считаю, потому что есть много сильных соперников, также много гонок еще впереди. А насчет предыдущего вопроса о норвежцах, то я всю гонку думал о Йоханнесе [Клэбо] и Иверсене».

Перед четвертым этапом «Тур де Ски» Большунов выигрывает в общем зачете почти минуту.

Норвежцы пропустили два предновогодних этапа Кубка мира (Давос и Дрезден) и «Тур де Ски».

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