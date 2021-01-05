Российский лыжник Сергей Устюгов, не выступавший в сезоне-2020/21 из-за проблем со здоровьем, поделился впечатлениями от просмотра «Тур де Ски» по телевизору.

«Всем привет! Я тренируюсь и, так же как и вы, смотрю «Тур» по телевизору. Скажу честно – по телеку смотреть легче, чем бежать там. Но как же хочется бежать там», – написал 28-летний Устюгов.