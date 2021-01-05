Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла 10-километровую коньковую гонку с раздельным стартом на четвертом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе, одержав вторую победу подряд.
Победительница преодолела дистанцию за 25 минут и 14,5 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Рози Бреннан, отстав на 14,8 секунды. Третья – шведка Эбба Андерссон (+22,2). Лучшей из сборной России снова стала Юлия Ступак: она заняла четвертое место, проиграв Диггинс 25,7 секунды.
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Таьяна Сорина стала шестой, Алиса Жамбалова замкнула топ-10. Яна Кирпиченко – 16-я, Анна Нечаевская – 17-я, Наталья Непряева – 21-я.
- В 16:45 аналогичную гонку на 15 км пробегут мужчины.
- По итогам разделки формируется стартлист на классический пасьют 6 января.
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