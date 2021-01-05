Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла 10-километровую коньковую гонку с раздельным стартом на четвертом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе, одержав вторую победу подряд.

Победительница преодолела дистанцию за 25 минут и 14,5 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Рози Бреннан, отстав на 14,8 секунды. Третья – шведка Эбба Андерссон (+22,2). Лучшей из сборной России снова стала Юлия Ступак: она заняла четвертое место, проиграв Диггинс 25,7 секунды.