Российский лыжник Александр Большунов выиграл третью подряд гонку на «Тур де Ски» – лидеру общего зачета покорилась 15-километровая коньковая разделка в Тоблахе.

Победное время Большунова – 32:49,6. Второе место занял Денис Спицов (+8,3), третьим стал Андрей Мельниченко (+13,9). Следом расположились Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Морис Манифика из Франции, Евгений Белов и Андрей Мельниченко. Таким образом, Россия заняла пять первых мест.