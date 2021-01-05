Российский лыжник Александр Большунов выиграл третью подряд гонку на «Тур де Ски» – лидеру общего зачета покорилась 15-километровая коньковая разделка в Тоблахе.
Победное время Большунова – 32:49,6. Второе место занял Денис Спицов (+8,3), третьим стал Андрей Мельниченко (+13,9). Следом расположились Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Морис Манифика из Франции, Евгений Белов и Андрей Мельниченко. Таким образом, Россия заняла пять первых мест.
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- По итогам разделки формируется стартлист на классический пасьют 6 января.
- Большунов упрочил лидерство в общем зачете «Тур де Ски».
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