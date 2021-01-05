Полный российский подиум – добрая традиция «Тур де Ски». 31 декабря 2011-го русские лыжники вынесли классический спринт: Никита Крюков, Алексей Петухов, Николай Морилов и примкнувший четвертым Дмитрий Япаров выстроились возле камеры на финише и кричали: «С Новым годом, страна!»

Спустя ровно восемь лет ситуация повторилась в коньковой разделке – Сергей Устюгов победил, Иван Якимушкин был вторым, Александр Большунов – третьим. Еще трое въехали в десятку, и это при живых норвежцах, которые в конце 2019-го если и слышали о коронавирусе, то пока его не боялись.

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В сезоне-2020/21 Норвегия проигнорировала «Тур» – казалось, русские подиумы обеспечены во всех дистанционных гонках. Но получилось не сразу: в масс-старте Алексей Червоткин и Евгений Белов столкнулись и подсобили с призовым местом Дарио Колонье, в преследовании третьим вкатился еще один ветеран – француз Морис Манифика.

Наконец Россия забрала полный пьедестал в 15-километровой коньковой разделке Тоблаха – как и в прошлом году. Интрига по ходу гонки была одна: сколько первых мест займут русские лыжники. Сперва казалось, что семь, но снова вмешался Манифика. Получилось пять: друг за другом расположились Большунов, Спицов, Якимушкин, Червоткин и Мальцев. После француза – Белов и Мельниченко.

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Зрелище было безусловно приятным, вот только главные конкуренты, норвежцы, смотрели гонку по телевизору. Пять первых мест в их присутствии были бы более значимы, хотя и совсем обесценивать успех не стоит. Победы России на «Тур де Ски» в новогодние каникулы – теплая и ламповая традиция, которую не хочется портить занудством.

Да еще и норвежцы поняли, что что-то идет не так, пообещав вернуться на этап Кубка мира в Лахти 23-24 января. Пока они сидят в изоляции и практически не проводят совместные тренировки, ведомый Россией пелотон может уйти вперед – и догнать нужный темп за считанные недели до чемпионата мира почти невозможно. Яркий пример – швед Калле Халварссон, который впервые в сезоне вышел на старт только на «Тур де Ски», а перед этим интенсивно – как он думал – тренировался дома. В итоге лидеры уходили от него почти как от стоячего – лыжник был впечатлен скоростями, возросшими во время его отсутствия.

Калле Халварссон Фото: Imago

«Чего мне их бояться-то? – прокомментировал Большунов возвращение норвежцев. – Нам тоже здесь нелегко приходится. У нас каждое соревнование идет как тренировка, и причем хорошая тренировка. Все-таки, как правило, хорошая тренировка – это соревнование. Поэтому мы соревнуемся, и я надеюсь, что за счет стартов наберем более хорошую форму».

Россия держит три первых места в промежуточном зачете «Тур де Ски» и готовится к еще одному подиуму: 6 января старт-лист гонки преследования формируется по итогам разделки. Большунов улетит в гонку первым, через 8 и 14 секунд – Спицов и Якимушкин, в 23 секундах от лидера – Манифика. Француз обожает пасьюты на январской многодневке, но преимущественно коньковые. В среду – классика. Так что не забудьте Eurosport в 16:40 по московскому времени.

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