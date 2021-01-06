6 января в итальянском Тоблахе прошел пятый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Женщины пробежали гонку преследования на 10 км классическим стилем.
Победительницей гонки стала российская лыжница Юлия Ступак. Она преодолела дистанцию за 29 минут и 24,7 секунды.
Тур де Ски
Шикарная гонка и божественный победный финиш Ступак на «Тур де Ски»
Второе место заняла шведка Эбба Андерссон, отстав на 0,7 секунды. Третья – американка Джесси Диггинс (+0,8).
«Была очень трудная гонка, очень тактическая, но что очень важно – ровно год назад я родила сына. Я счастлива, что сегодня выиграла, посвящаю победу ему. С днем рождения!» – призналась победительница после гонки.
- Татьяна Сорина заняла в гонке шестое место, Алиса Жамбалова – седьмое, Наталья Непряева – 10-е, Яна Кирпиченко – 11-е, Христина Мацокина – 24-е, Анна Нечаевская – 28-е, Анастасия Фалеева – 45-е.
Тур де Ски
Диггинс свалилась на повороте и открыла Ступак путь к победе
Тур де Ски
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