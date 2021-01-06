Российский лыжник Александр Большунов стал победителем пятого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски», который прошел в итальянском Тоблахе. Мужчины пробежали гонку преследования на 15 км классическим стилем.

Большунов преодолел дистанцию за 34 минуты и 32,9 секунды.

Тур де Ски
Шикарная гонка и божественный победный финиш Ступак на «Тур де Ски»
ЧЕРЕЗ ЧАС

Россияне заняли первые пять мест. Второе место у Ивана Якимушкина (+55,5), третье – у Евгения Белова (+55,6).

Четвертым к финишу пришел Алексей Червоткин (+56,8), пятым Андрей Мельниченко (+56,9).

  • После пятого этапа этапа «Тур де Ски» Большунов выигрывает в общем зачете более двух минут.

Большунов подшутил над Клебо и добавил, что не боится возвращения норвежцев

Тур де Ски
Диггинс свалилась на повороте и открыла Ступак путь к победе
ЧЕРЕЗ 38 МИНУТ
Тур де Ски
Ступак выиграла гонку преследования на «Тур де Ски»
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