Российский лыжник Александр Большунов стал победителем пятого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски», который прошел в итальянском Тоблахе. Мужчины пробежали гонку преследования на 15 км классическим стилем.
Большунов преодолел дистанцию за 34 минуты и 32,9 секунды.
Тур де Ски
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Россияне заняли первые пять мест. Второе место у Ивана Якимушкина (+55,5), третье – у Евгения Белова (+55,6).
Четвертым к финишу пришел Алексей Червоткин (+56,8), пятым Андрей Мельниченко (+56,9).
- После пятого этапа этапа «Тур де Ски» Большунов выигрывает в общем зачете более двух минут.
Тур де Ски
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Тур де Ски
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