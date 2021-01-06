На пятом этапе «Тур де Ски» Россия показала очередной перфоманс, причем к победному порыву мужчин присоединилась Юлия Ступак и добыла первую дистанционную победу в карьере. Через полтора часа лыжники повторили недавний результат и опять заняли первые пять мест, а гроссмейстер Большунов не заметил соперников.

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Женские гонки без Терезы Йохауг – заглядение и красота вариативной борьбы. Первой в классической гонке преследования стартовала американка Джессика Диггинс, в 15 секундах – ее соотечественница Рози Бреннан, 22 и 26 секунд дефицита имели Эбба Андерссон и Юлия Ступак. Юля быстро догнала шведку, потом обе приблизились к лыжницам из США, причем именно Ступак взяла на себя роль агрессора. Диггинс упала на одном из поворотов и немного подсобила соперницам, но не более – по динамике было видно, что ее догоняют.

Диггинс свалилась на повороте и открыла Ступак путь к победе

Потом вперед рванула Андерссон – на этом «Тур де Ски» шведки в каждой дистанционной гонке стремятся скосплеить Йохауг. Но, как и у Фриды Карлссон несколько дней назад, у Эббы не получилось – Ступак и американки были начеку. В дальнейшем Юля и Эбба пытались сбосить звездно-полосатых соперниц, не сильных в классике, но отвалилась только Бреннан. Диггинс – лидер «Тур де Ски» – героически поймала второе дыхание и зарубилась за победу. Казалось, Ступак тактически ошиблась, перескочив на внешний радиус, но спринтерские способности не подвели. Юлия впервые в карьере выиграла на дистанции и дала трогательное интервью после финиша, причем с представителями FIS она общалась на английском языке.

Шикарная гонка и божественный победный финиш Ступак на «Тур де Ски»

«Это была очень трудная гонка, очень тактическая, но что очень важно – ровно год назад у меня родился сын, и сегодня я желаю ему счастливого дня рождения. Я счастлива, что сегодня выиграла, посвящаю победу ему – это подарок сыну, который празднует первый день рождения.

Я чувствовала, что сегодня достаточно хорошее самочувствие, но до старта было такое очень странное состояние, потому что сегодня день рождения Арсения, а я просто ужасно соскучилась и с трудом настраивалась на эту гонку. Чувствовала, что они там празднуют без меня, у них праздник в разгаре, а я бегаю здесь. Но сердечко там, с ним, так что состояние пограничное между радостью и тоской. Он узнает меня, показывает на фото, что это мама. Разлука с ними – большая боль, но трудности нужны для того, чтобы доказывать себе, что все не просто так», – рассказала Ступак, борясь с накатывающими слезами.

Юлия Ступак Фото: Imago

Общий зачет по-прежнему возглавляет Диггинс, +22 секунды – у Бреннан, +58 – у Ступак. Впереди три гонки, и две из них идеально подходят Юлии: спринт и масс-старт классикой – ее специализация, а не американок. Но финальная гора – вотчина Джесси.

Большунов и остальные снова размялись

В разделке у России было пять первых мест, и на следующий день очень хотелось повторения – а может, шести, семи или восьми первых мест. Большунов на старте преследования выигрывал немного – всего восемь секунд от Дениса Спицова. Но уже на отсечке 0,9 километра 8 секунд превратились в 20. Большунов вваливал и в итоге привез 55,5 секунды, пробежав всю гонку в одиночестве. Кажется, он сам был удивлен.

Александр Большунов Фото: Imago

После финиша Саша объяснил, что выбирал тактику как раз по результатам первой отсечки. Если бы к нему приблизились, он перевел бы гонку в масс-старт, но этого не случилось. «Пришлось собственную гонку идти – после старта понял, что ухожу в отрыв. Судя по результатам, форма неплохая – надеюсь, что в Валь-ди-Фьемме все получится», – кратко резюмировал Большунов.

За его спиной одинокий француз Морис Манифика боролся со Спицовым, Червоткиным, Беловым, Мальцевым, Мельниченко и Якимушкиным. Он не тушевался и в один момент даже сделал попытку убежать от русского каравана, но предсказуемо не получилось: трасса в Тоблахе не самая сложная, а Морис больше любит конек, чем классику. Удавшийся французу максимум – снова вклиниться шестым, и не без помощи соперников. Спицову (также не любителю классического хода) не хватило сил на решающий рывок, а Мальцев сломал палку и выбыл из медальных разборок. На финише зарубились Якимушкин, Белов и Червоткин. В десятку также попали Спицов, Мальцев и Семиков.

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В общем зачете «Тур де Ски» Большунов везет соотечественникам более двух минут. За второе место спорят Мальцев, Спицов и Якимушкин, рядом (на третьем месте) идет Манифика – специалист горовосхождения, но не любитель классики. Вторую подряд победу Большунова на многодневке отменит только жесточайший форс-мажор, но за его спиной по-прежнему интересно. 7 января – перерыв: «Тур» переезжает на итоговую локацию в Валь-ди-Фьемме. А потом – три гонки подряд.

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