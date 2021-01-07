«Для меня соревнования – это действительно праздник, и даже позавчера, когда был выходной, уже очень хотелось стартовать. Почему бы не сделать тур, где будут шесть гонок за шесть дней или семь за неделю, посмотреть, как это будет без отдыха, кто на что способен.

Собираюсь ли я переходить в биатлон? У меня еще здесь много нерешенных проблем, вот когда в лыжах будет все порядке… (Смеется.) Я не эксперт биатлона, делаю свою работу. Чтобы хорошо бежать, надо хорошо тренироваться летом. Даже больше, чем зимой, потому что в сезоне тренироваться некогда и именно в летний период нужно заложить базу, тот объем, который будет помогать тебе весь сезон», – сказал Большунов в эфире канала «Матч ТВ».