Российский лыжник Александр Большунов выиграл классический 15-километровый масс-старт в Валь-ди-Фьемме на шестом этапе «Тур де Ски».
Большунов преодолел дистанцию за 41 минуту 33,7 секунды. Вторым стал итальянец Франческо де Фабиани (+1,8), третьим – Алексей Червоткин (+3,7). Итальянский лыжник предпринял рывок на последнем круге, и за ним удержались только Большунов и Червоткин. Затем Де Фабиани создал мини-отрыв на подъеме, но Большунов накатил на спуске и красивейше разобрался на финише.
Тур де Ски
Большунов: «Надо сделать тур, где будет 7 гонок за 7 дней»
Четвертым финишировал Илья Семиков, пятым – Иван Якимушкин. Андрей Мельниченко занял седьмое место, Денис Спицов замкнул топ-20.
- Для Большунова победа стала пятой подряд.
- В 17:35 мск состоится женская гонка на 10 километров.
Тур де Ски
Ступак выиграла через год после рождения сына. Россия на «ТДС» – ❤️
Тур де Ски
Финиш гордости: 5 русских лыжников во главе с Большуновым порвали пасьют