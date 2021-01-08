Большунов преодолел дистанцию за 41 минуту 33,7 секунды. Вторым стал итальянец Франческо де Фабиани (+1,8), третьим – Алексей Червоткин (+3,7). Итальянский лыжник предпринял рывок на последнем круге, и за ним удержались только Большунов и Червоткин. Затем Де Фабиани создал мини-отрыв на подъеме, но Большунов накатил на спуске и красивейше разобрался на финише.