В итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках «Тур де Ски»-2021 состоялась женская гонка с общего старта классикой. Первой финишную черту пересекла лыжница сборной России Наталья Непряева, второй стала немка Катарина Хенниг, третьей – шведка Эбба Андрессон.
В десятке также финишировали Алиса Жамбалова (7-я), Юлия Ступак (8) и Яна Кирпиченко (10). Лидер женского зачета Джесси Диггинс из США показала девятый результат.
Тур де Ски
Большунов на финишной горке уделал Де Фабиани и забрал масс-старт
Ступак поднялась на вторую строчку в зачете «Тур де Ски» благодаря провалу Рози Бреннан, которая в пятничной гонке оказалась лишь 31-й.
- Раннее в мужском масс-старте победу одержал Александр Большунов, третьим стал Алексей Червоткин.
- 9 января состоятся мужской и женский спринтерские гонки.
Тур де Ски
💪🏻 Большунов выиграл 5-ю гонку подряд, Червоткин – 3-й
Тур де Ски
Большунов: «Надо сделать тур, где будет 7 гонок за 7 дней»