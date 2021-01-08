В итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках «Тур де Ски»-2021 состоялась женская гонка с общего старта классикой. Первой финишную черту пересекла лыжница сборной России Наталья Непряева, второй стала немка Катарина Хенниг, третьей – шведка Эбба Андрессон.

В десятке также финишировали Алиса Жамбалова (7-я), Юлия Ступак (8) и Яна Кирпиченко (10). Лидер женского зачета Джесси Диггинс из США показала девятый результат.

Тур де Ски Большунов на финишной горке уделал Де Фабиани и забрал масс-старт ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА

Ступак поднялась на вторую строчку в зачете «Тур де Ски» благодаря провалу Рози Бреннан, которая в пятничной гонке оказалась лишь 31-й.

Раннее в мужском масс-старте победу одержал Александр Большунов, третьим стал Алексей Червоткин.

9 января состоятся мужской и женский спринтерские гонки.

Тур де Ски 💪🏻 Большунов выиграл 5-ю гонку подряд, Червоткин – 3-й 19 МИНУТ НАЗАД