Швейцарский сайт Blick опубликовал материал о выступлении российских лыжников на «Тур де Ски», озаглавив его «Все эти русские чисты?».

Автор статьи, швейцарский журналист Штефан Майер, написал следующее: «Те, кто следит за «Тур де Ски», видят красную стену. Это вызывает сомнения. Само собой, вопросы возникают из-за прошлого русских. После Олимпиады-2014 в Сочи была раскрыта широкомасштабная государственная допинговая система. Репутация российских спортсменов с тех пор запятнана. Даже сейчас Россию не допускают на чемпионаты мира и Олимпиады».

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Материал сопровождается комментариями действующих лыжников, в том числе высказался швейцарец Дарио Колонья: «Они очень сильны. Я никогда не видел такого доминирования. Было бы легко подумать, что они не чисты. Конечно, там происходило много чего нехорошего».

Александр Большунов Фото: Imago

Тем не менее, автор делает вывод, что главная причина прорыва русских лыжников на многодневке все же заключается не в допинге, а в другом: отсутствии главных соперников – норвежцев, популярностью лыжных гонок в России и успешных выступлениях на юниорских ЧМ.

Статью прокомментировала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина:

«За последние десятилетия была масса доказательств, что какие-то высокие результаты связаны с допингом. Надо показывать высокие результаты и чистые пробы. Пробы же берутся у всех. Больше мы ничем ничего не докажем.

И всю жизнь было такое отношение – что к Советскому Союзу, что к России. Чем выше результаты, тем выше требования, тем больше претензий, недоверия. Тем более мы, к сожалению, зерно недоверия сами вырастили. Последнее время так получилось, что некоторые олимпийские идеалы сошли на нет. Клятва любого спортсмена на Олимпийских играх – бороться честно, по правилам, уважая своего соперника. Клятву произносят судьи, спортсмены. К сожалению, журналисты ничего не произносят», – цитируют Роднину «СЭ».

«Тур де Ски» проходит с колоссальным преимуществом Александра Большунова, который перед последней гонкой везет ближайшему сопернику – французу Морису Манифика – 3 минуты и 22 секунды.

В топ-5 также располагаются Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.

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