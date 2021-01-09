Российские лыжницы Наталья Непряева и Татьяна Сорина заняли четвертое и пятое места в финале спринта классическим стилем на «Тур де Ски».
Три первые позиции у шведок: золото у Линн Сван, серебро у Майи Дальквист (+0,54), бронза у Эммы Рибом (+0,84).
Тур де Ски
Непряева проснулась и не оставила соперницам шансов в масс-старте
Юлия Ступак выбыла в полуфинале, став четвертой. Алиса Жамбалова и Христина Мацокина уступили соперницам в четвертьфинале. Яна Кирпиченко Анна Нечаевская и Анастасия Фалеева не прошли квалификацию.
- В общем зачете у женщин лидирует американка Джессика Диггинс, Юлия Ступак из России – вторая.
- «Тур де Ски» завершится 10 января масс-стартом в гору на 10 км.
Тур де Ски
🥇 Непряева выиграла женский масс-старт
Тур де Ски
Большунов на финишной горке уделал Де Фабиани и забрал масс-старт