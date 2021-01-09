Российские лыжницы Наталья Непряева и Татьяна Сорина заняли четвертое и пятое места в финале спринта классическим стилем на «Тур де Ски».

Три первые позиции у шведок: золото у Линн Сван, серебро у Майи Дальквист (+0,54), бронза у Эммы Рибом (+0,84).

Тур де Ски Непряева проснулась и не оставила соперницам шансов в масс-старте 21 ЧАС НАЗАД

Юлия Ступак выбыла в полуфинале, став четвертой. Алиса Жамбалова и Христина Мацокина уступили соперницам в четвертьфинале. Яна Кирпиченко Анна Нечаевская и Анастасия Фалеева не прошли квалификацию.

В общем зачете у женщин лидирует американка Джессика Диггинс, Юлия Ступак из России – вторая.

«Тур де Ски» завершится 10 января масс-стартом в гору на 10 км.

Тур де Ски 🥇 Непряева выиграла женский масс-старт 21 ЧАС НАЗАД