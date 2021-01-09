Оскар Свенссон лишил Алексанлра Большунова и Глеба Ретивых золота в спринте классическим стилем на «Тур де Ски». Он рванул на финиш и опередил русских лыжников – Ретивых пришел вторым и взял серебро (+0,24), Большунов завершил гонку третьим (+0,32).
Еще один участник финала от России Артем Мальцев пришел последним. По итогам полуфинала из борьбы выбыли Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Александр Терентьев. Иван Якимушкин не преодолел четвертьфинальный барьер, также как Алексей Червоткин и Евгений Белов. Квалификацию не прошел Денис Спицов.
Тур де Ски
😭Непряева и Сорина остались без медалей в финале спринта классикой
- В общем зачете многодневки лидирует Александр Большунов. В топ-5 – четыре лыжника из России.
- «Тур де Ски» завершится 10 января масс-стартом в гору на 10 км.
Тур де Ски
Непряева проснулась и не оставила соперницам шансов в масс-старте
Тур де Ски
🥇 Непряева выиграла женский масс-старт