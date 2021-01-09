Незабываемые дни с лыжами и «Тур де Ски» подходят к концу. 10 января многодневка закончится самой необычной гонкой – восхождением на горнолыжную гору Альпе Чермис. На этапах в Валь-ди-Фьемме русские лыжники добыли две победы на дистанции (выиграли Наталья Непряева и Александр Большунов), а затем два призовых места в невероятно тактическом спринте (Глеб Ретивых стал вторым, Большунов – третьим).

Расклады перед горой уже готовы и будоражат лыжных болельщиков. Несмотря на отсутствие норвежцев, интриг предостаточно: стопроцентно понятно лишь то, что итоговую и вторую подряд победу не упустит Большунов, оторвавшийся на 3 минуты 22 секунды. По остальному – масса вопросов.

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Будет ли полный российский подиум у мужчин?

Реально ли Юлии Ступак опередить Джессику Диггинс?

Сколько мест в топ-3 завоюет женская сборная России?

Вслед за Большуновым идет француз Морис Манифика (+3:22), за ним – Иван Якимушкин и Артем Мальцев (+3,27), Денис Спицов (+3,50) и Евгений Белов (+5:00). Белов вряд ли включится в борьбу за подиум, но Якимушкин, Мальцев и Спицов наверняка зарубятся с Манифика.

Денис Спицов, Александр Большунов, Иван Якимушкин Фото: Getty Images

У женщин все в разы вариативнее. Лидирует американка Джессика Диггинс. Вторая – Юлия Ступак (+54 секунды), третья – финка Криста Пармакоски (+1:51). Далее расположились Наталья Непряева (+1:58), Татьяна Сорина (+2:03), Эбба Андерссон (+2:10), Рози Бреннан (+2:19) и Катарина Хенниг (+2:27). Безумная конкуренция – причем перед спринтом снялась Фрида Карлссон, которая шла на третьем месте. Шведка получила глупейшую травму, решив поподтягиваться на дверном косяке в гостинице. Отельный интерьер не выдержал, Фрида рухнула на пол и повредила ногу.

Как проходит финальная гонка?

В протоколе горовосхождения – 10 километров: конечно же, свободным стилем. Крутая гора начинается примерно за два километра до финиша, поначалу идет вполне привычная гонка. Но финальная часть дистанции – нечто особенное: лыжники толкаются под каждый шаг, переходят на елочку, а проиграть могут до трех минут, если не больше.

Исторически гонка проходила в формате преследования по общему зачету, но перед прошлым сезоном FIS посчитала, что телекартинке не хватает зрелищности, и ввела масс-старт. Решение жестко критиковалось командами и журналистами, но на поверку все получилось неплохо: завалов не было, поломанных палок – не больше, чем в обычной гонке, а графика работала безупречно и в режиме онлайн показывала виртуальное положение в общем зачете. Поэтому все стартуют одновременно – но держа в голове свое отставание (или преимущество). Зрителям, которые увидят гонку впервые, важно понимать: первый на горе – необязательно первый на «Тур де Ски».

Как лидеры ходят в гору?

Альпе Чермис – уникальная гонка, с которой нужно подружиться. В большинстве случаев у лыжника либо есть способности к горовосхождению, либо нет – великого норвежца Петтера Нуртуга буквально вырубало, и единственную общую победу он добыл благодаря дисквалификации Мартина Йонсруда Сундбю. Не умеет ходить в гору и Йоханнес Клебо – два года назад его спасло от Сергея Устюгова преимущество, полученное в предыдущих гонках.

Мужчины

Способности Большунова на Альпе Чермис можно оценить на четверку с небольшим минусом: два года назад он проиграл почти полторы минуты и показал лишь 23-е чистое время, а в прошлом сезоне взял в масс-старте третье место вслед за легкими норвежцами Крюгером и Рёте – большими любителями лезть в гору. В этом сезоне цифровые выкладки Александра бессмысленны – имея почти три минуты преимущества, он может идти в гору классикой, боком или ползком, а на полпути перекусить. Самое интересное развернется за его виртуальной спиной, и здесь пора перейти к статистике.

34-летний Морис Манифика был одним из сильнейших горняков своего поколения: на «Турах» начала десятых он всегда спорил за лучшее время с Александром Легковым и Маркусом Хелльнером. Морис выиграл в 2017-м, был вторым в 2012-м (+0,1 секунды от Легкова и -1,6 от Хелльнера), 2015-м (+2,1 от итальянца Роланда Клары) и 2018-м (+12,8 от Сундбю). В последние два года у Манифика не получалось: унылые 20-е и 46-е (!) места. Но тогда его форма откровенно не была звенящей. В этот раз французский лыжник выступает достойно и выглядит серьезной угрозой молодым россиянам.

Морис Манифика Фото: Imago

Иван Якимушкин поднимался 26-м (+1:35) и 17-м (+1:25), Артем Мальцев в своей единственной попытке год назад забрался 19-м – практически за Якимушкиным (+1:26 от лидера). Кто ходит в гору неплохо, так это Денис Спицов: у него третье место за Сундбю и Манифика в 2018-м и четвертое в 2020-м. Именно у Дениса – лучшие шансы расправиться с французом и забрать второе место.

Женщины

Главная интрига – способна ли Ступак отыграть 54 секунды у Диггинс. На предолимпийском «Туре» в 2018-м американка взяла третье место общего зачета – у нее было третье место по чистому времени и 41,9 секунды отставания от Хейди Венг (Тереза Йохауг отбывала дисквалификацию). В прошлогоднем масс-старте Джесси финишировала шестой – почти в двух минутах от Йохауг. Почти минуту она проиграла Наталье Непряевой.

Ступак бежала гору только один раз – два года назад, когда считалась чистым спринтером, способным выдержать 5 километров эстафетного этапа. Юлия тогда стала пятой в общем зачете и 15-й по чистому времени (+2:20 от Ингвильд Эстберг). Эта выкладка заставляет считать фавориткой американку, но кто знает, какие еще границы способен раздвинуть организм молодой мамы? И не надо забывать, что Диггинс на горе – все-таки совсем не Йохауг. И даже не Венг.

Джессика Диггинс после горы в 2020 году Фото: Imago

Непряева имела проблемы с горой вплоть до прошлого сезона, а в январе 2020-го вдруг прошла ее практически в одни ноги с Венг и Эстберг, уступив им считанные секунды. Татьяна Сорина бежит «Тур де Ски» впервые: ее способности на горе – чистый лист. Шведка Эбба Андерссон тоже впервые шагнет на Альпе Чермис – в прошлом году она снялась прямо перед гонкой из-за простуды. Но ей такой профиль вполне подходит: Эбба хорошо шла в гору на лыжероллерном фестивале Blink. Наконец, есть Криста Пармакоски, которая на горе не так феноменальна, как Йохауг, но очень стабильна.

Делать прогнозы на женский «Тур» ну очень рискованно – он получается интереснейшим если не за всю историю, то за последние годы. Гора может быть коварна к кому угодно – и к России, и к Америке, и к Швеции с Финляндией. Российские лыжницы могут как взять три места на призовом подиуме (нужна большая удача, но вдруг?), так и ни одного. Но хотелось бы, чтобы такой успешный «Тур де Ски» с двумя победами закончился соответствующе.

Где смотреть?

Женщины стартуют в 14:45 по московскому времени, мужчины – в 17:35. Eurosport покажет обе гонки в прямом эфире, а для тех, кто не сможет посмотреть, будут текстовые трансляции. Женская гонка – здесь, мужская – тут.

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