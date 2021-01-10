Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла общий зачет «Тур де Ски»-2021, показав второе время в заключительном масс-старте в гору.

Второй в генерале стала Юлия Ступак из России (+1:24), третья – шведка Эбба Андерссон (+2:00). Первое место в итоговом масс-старте заняла Андерссон, показав себя лучшей горовосходительницей. Диггинс уступила ей 9,2 секунды, француженка Дельфин Клодель – 32,6.

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Ступак заняла в гонке четвертое место. Татьяна Сорина стала пятой – это помогло ей подняться на четвертое место в общем зачете. Наталья Непряева закончила многодневку седьмой, Алиса Жамбалова – 12-й, Яна Кирпиченко – 13-й.

Аналогичная гонка у мужчин стартует в 17:35.

В многодневке не участвовали норвежские лыжницы.

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