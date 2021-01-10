Российский лыжник Александр Большунов во второй раз подряд выиграл многодневку «Тур де Ски».

В финальной гонке – 10-километровом масс-старте в гору в Валь-ди-Фьемме – Большунов занял второе место, но почти четырехминтутное преимущество в гору помогло ему забрать итоговую победу. Вторым в генерале стал Морис Манифика, третьим – Денис Спицов.

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Спицов выиграл финальный масс-старт и благодаря этому сал третьем в общем зачете. Большунов предпринял на горе финальное ускорение и обошел Манифика, который финишировал третьим в гонке и вторым на «Тур де Ски».

Итоговый подиум у женщин – Джессика Диггинс, Юлия Ступак, Эбба Андерссон.

В многодневке не участвовала сборная Норвегии.

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