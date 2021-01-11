Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов поделились впечатлениями от многодневки «Тур де Ски». Большунов выиграл общий зачет и стал вторым в финальной гонке, Спицов взял масс-старт и поднялся на третье место генеральной классификации.

«Очень рад выиграть «Тур де Ски» второй год подряд. Это огромная честь – выиграть такую большую гонку. Этот «Тур де Ски», несмотря на то, что было 8 гонок и 10 дней, прошёл на одном дыхании. Я очень рад, что эти соревнования прошли и прошли в полной безопасности – организаторы сделали всё для этого, спасибо им. Было круто победить», – сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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«В первую очередь, хочу сказать огромное спасибо Саше Легкову за то, что вчера позвонил и поддержал. Очень помогло, его схема сработала – просто не думать ни о чём и держать темп. Спасибо всем, что болели и поддерживали. Вчера расстроился и потерял надежду: 28 секунд – это очень много. И мне как раз не хватило побороться за второе место с Манифика», – добавил Спицов.

Благодаря победе в финальном масс-старте Денис Спицов стал третьим в общем зачете. Большунов выиграл многодневку во второй раз подряд.

Итоговый подиум у женщин – Джессика Диггинс, Юлия Ступак, Эбба Андерссон.

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