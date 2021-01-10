«Тур де Ски»-2021 позади: 16 гонок за 10 дней. Иногда они были предсказуемыми, часто – вариативными, а в итоге Россия получила ровно половину мест на подиуме. Александр Большунов уверенно победил, Денис Спицов стал третьим благодаря феноменальному горовосхождению. У женщин на второе место поднялась Юлия Ступак, хотя изначально Наталья Непряева и Татьяна Сорина оценивались как более способные многодневщицы.

К старту гонки в гору все было ясно только с первым местом Александра Большунова – он вез 3 минуты 22 секунды ближайшему преследователю. За спиной лидера мировых лыж его соотечественники оспаривали призовые места у опытного 34-летнего француза Мориса Манифика: в деле были Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.

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Манифика выиграл битву, которая могла показаться неравной. Он отстоял преимущество в горе, которую выиграл Спицов. Для попадания на второе место тотала Денису нужно было опережать француза на 29 секунд – но получилось лишь на 15. Еще Морис пропустил вперед Александра Большунова, который продемонстрировал впечатляющие ускорение на последних метрах изнуряющей дистанции.

Александр Большунов и Денис Спицов Фото: Imago

Спицов – наследник Александра Легкова, который обожал подниматься на Альпе Чермис. В 2012-м будущий олимпийский чемпион показал лучшее время прохождения гонки, через год оформил итоговую победу на многодневке. Легков выигрывал эту гору даже после завершения карьеры – в рамках гонки любителей. И теперь его опыт пригодился молодому Спицову.

«В первую очередь, хочу сказать огромное спасибо Саше Легкову за то, что вчера позвонил и поддержал, – поделился Спицов в эфире «Матч ТВ». – Очень помогло, его схема сработала – просто не думать ни о чем и держать темп: раз-два, раз-два. Спасибо всем, что болели и поддерживали. Вчера расстроился и потерял надежду: 28 секунд – это очень много. И мне как раз не хватило побороться за второе место с Манифика».

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В женской гонке снова преодолела себя Юлия Ступак. Она не попала на подиум масс-старта, но прошла тяжелейшие 10 километров в необходимом ритме и сохранила второе место. Первой стала Джесси Диггинс – пирамидка «Тур де Ски» впервые уезжает в Америку. На третье место взобралась Эбба Андерссон, быстрее всех поднявшаяся в гору.

«Господи, почему я все время реву перед камерой? – воскликнула Ступак, давая интервью «Матч ТВ». – На самом деле, это был такой трудный путь – у меня нет слов. Хочу сказать главное спасибо всем болельщикам – я читала тысячи пожеланий удачи и сил, но, к сожалению, не отвечала никому, потому что старалась не сидеть в соцсетях. Сегодня даже не разговаривала с домом еще, чтобы сэкономить энергию. Я ее накопила и сегодня выплеснула все на этой горе. Эмоционально самая сложная гонка в моей жизни».

Юлия Ступак Фото: Imago

Кто-то заметил отсутствие норвежцев?

На «Тур де Ски»-2021 не было ни одного лыжника из сборной Норвегии – мировые лидеры бойкотировали многодневку из-за опасений заразиться коронавирусом. Лыжники и болельщики из России, Швеции и США вряд ли жаловались, пережив множество радостных минут. Да, на мужской стороне конкуренция бы не помешала, но женский «Тур» стал интереснейшим по сюжету за последние годы.

Опасения норвежцев были абсолютно напрасными: единственный по-настоящему положительный тест на коронавирус сдал главный тренер сборной Франции. Их с контактным помощником изолировали от команд и разрешили вернуться на родину. После прибытия в Валь-ди-Фьемме появилась информация о ковиде у шведки Линн Сван и нескольких лыжников сборной Финляндии, но повторные ПЦР-тесты оказались отрицательными.

«Я очень рад, что эти соревнования прошли и прошли в полной безопасности, – подчеркнул Большунов в победном интервью для пресс-службы FIS. – Организаторы сделали все для этого, спасибо им».

Норвежцы в этот уикенд выступали на национальном кубке в Люгне, и фотографии оттуда вызывали большие вопросы. Например, на награждении спринта победивший Йоханнес Клебо стоял на пьедестале в маске, а окружившие его серебряный и бронзовый призеры не задумались о средствах индивидуальной защиты.

И Клебо почему-то не боится заразиться – в отличие от Кубка мира, где введен обязательный масочный режим и штрафы за его нарушение. Точнее, претензии даже не к Йоханнесу – он надел маску – а к норвежской федерации, которая саботирует международные соревнования якобы из-за заботы о здоровье лыжников, а сама не думает вводить элементарные правила. Впрочем, неважно – Большунов в общем зачете Кубка мира оторвался на демонические 666 очков, а Клебо выпал из десятки.

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