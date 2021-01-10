Стала известна сумма призовых, которую заработал российский лыжник Александр Большунов за выступление на «Тур де Ски».
Победитель общего зачета многодневки получит 92 400 евро. Лучшая среди женщин, американка Джессика Диггинс, заработала 81 300 евро. Общая сумма призовых на «Тур де Ски» составила 621 тысячу евро.
Тур де Ски
Спицов – царь горы, Большунов – просто царь. Норвегия – на диване
В туре денежные призы были распределены между 20 лучшими в общей гонке и тройкой сильнейших в гонке по очкам, сообщает Ilta-Sanomat.
- Большунов выиграл многодневку «Тур де «Ски» во второй раз подряд.
- Итоговый подиум у женщин: Джессика Диггинс, Юлия Ступак, Эбба Андерссон.
Тур де Ски
⚡️ Большунов выиграл «Тур де Ски», Спицов – 3-й
Тур де Ски
Как Большунов, Ступак и остальные ходят в гору? Расклады перед финалом