Российский лыжник Глеб Ретивых прошел финальную гонку в гору на «Тур де Ски» хуже, чем Эбба Андерссон – победительница у женщин. Время шведки – 36 минут 45 секунд, 29-летний Ретивых преодолел непростую дистанцию за 37 минут и стал предпоследним.

«Гора – не мое. Но это спорт, тем он и интересен. Эбба Андерссон хороша в подъеме, а мои сильные стороны в другом – например, в спринте. Помню, как много лет назад здесь выиграла Шарлотта Калла. Вспомнил об этом после победы Андерссон, хотя Эбба и не взяла общий зачет. Но все равно поздравляю Швецию с очередным успехом», – цитирует Ретивых Expressen.