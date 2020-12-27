Лыжная супермногодневка «Тур де Ски», в олимпийском сезоне стартует рано – 28 декабря на трассах швейцарского Ленцерхайде.
Российские лыжники традиционно хорошо показывают себя на новогодних гонках: Александр Большунов – действующий и двукратный победитель, Юлия Ступак – серебряный призер. Всего у России за 2007-2021 годы было четыре итоговых победы. А сможешь вспомнить всех лыжников и лыжниц, которые поднимали заветную пирамидку?
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У тебя восемь минут. Начинать нужно с самого начала – 2007 года, а то было бы слишком просто. Вперед, удачи и гладкой лыжни!
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Ретивых был медленнее шведки Андерссон в последней гонке «Тур де Ски»
Все о «Тур де Ски»-2021/22: расписание трансляций Eurosport, состав сборной России.
Российские лыжники зверели на «Тур де Ски». Как это было? Вспоминаем – но не заглядывай, пока не пройдешь тест, а то словишь подсказки.
Тур де Ски
Большунов и Спицов прокомментировали успех на «Тур де Ски»
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Большунов заработал больше всех на «Тур де Ски». Известна точная сумма
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