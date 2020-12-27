Лыжная супермногодневка «Тур де Ски», в олимпийском сезоне стартует рано – 28 декабря на трассах швейцарского Ленцерхайде.

Российские лыжники традиционно хорошо показывают себя на новогодних гонках: Александр Большунов – действующий и двукратный победитель, Юлия Ступак – серебряный призер. Всего у России за 2007-2021 годы было четыре итоговых победы. А сможешь вспомнить всех лыжников и лыжниц, которые поднимали заветную пирамидку?

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У тебя восемь минут. Начинать нужно с самого начала – 2007 года, а то было бы слишком просто. Вперед, удачи и гладкой лыжни!

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