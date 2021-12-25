С 28 декабря по 4 января состоится традиционная многодневка «Тур де Ски».

Предолимпийский «Тур» не очень порадует истинных ценителей лыжных гонок: запланировано всего шесть дистанций вместо прежних восьми, которые не поражают разнообразием – сплошь спринты и 10/15 км. К счастью, традиционный финал – гонка в гору «Альпе ди Чермис» на своем месте, что вносит некоторую интригу в происходящее. Соревнования начнутся в Швейцарии, продолжатся в Германии и завершатся в Италии.

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Александр Большунов и Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

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Стоит также отметить, что за чуть более месяца до старта Олимпиады далеко не все лыжники решают принять участие в многодневке, предпочитая подготовку к главному событию четырехлетия по индивидуальным планам. С этой точки зрения составы норвежцев и шведов порадовали – разве что Тереза Йохауг решила не стартовать. Клебо, Иверсен, Голберг, Крюгер, Халварссон, Свенссон у мужчин и Фоссесхольм, Хайди Венг, Остберг, Карлссон, Андерссон, Калла у женщин – все числятся в заявочном списке. Кто пройдет путь до конца, кто снимется после пары-тройки гонок, будет видно в процессе.

Состав сборной России

Как и практически всегда, ФЛГР заранее не назвала официальный состав на «Тур де Ски» – список составлен по интервью тренеров. У сборной России также все сильнейшие в строю, за исключением Сергея Устюгова, который вместе с коучем Маркусом Крамером решили не стартовать на «Туре». Эту позицию поддержала президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Сергей Устюгов Фото: Getty Images

«Я давно Сергею об этом [не стартовать на «Тур де Ски»] говорила. Он переживал, потому что не квалифицировался на Олимпиаду напрямую, на что я ответила: «Сережа, вообще об этом не думай – ты однозначно поедешь на Олимпийские игры. Твоя задача – готовиться к ним, а все остальное нужно отбросить». Зная его проблемы со спиной, запускать Устюгова сейчас на «Тур» – рисковать снова столкнуться с необходимостью восстановления этой травмы. Мы не должны делать такие опрометчивые вещи. Сергей отнесся с пониманием к этому решению. Мы найдем ему какой-то старт во время «Тура», какой-нибудь континентальный кубок в Европе пробежит», – заявила она.

Мужчины: Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Илья Порошкин.

Женщины: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Екатерина Смирнова.

Расписание «Тур де Ски» на Eurosport

Ленцерхайде (Швейцария)

28 декабря (вторник)

Спринт, свободный стиль, квалификация – 13:30 мск (Eurosport Player)

Спринт, свободный стиль, забеги навылет – 16:00 мск (Eurosport 1)

29 декабря (среда)

10 км, женщины, классический стиль – 15:30 мск (Eurosport 2)

15 км, мужчины, классический стиль – 17:05 мск (Eurosport 2)

Татьяна Сорина Фото: Getty Images

Оберстдорф (Германия)

31 декабря (пятница)

Масс-старт 15 км, мужчины, свободный стиль – 14:55 мск (Eurosport 1)

Масс-старт 10 км, женщины, свободный стиль – 17:25 мск (Eurosport 1)

1 января

Спринт, классический стиль, квалификация – 11:30 мск (Eurosport Player)

Спринт, классический стиль, забеги навылет – 14:00 мск (Eurosport 1)

Валь-ди-Фьемме (Италия)

3 января

Масс-старт 10 км, женщины, классический стиль – 14:40 мск (Eurosport 1)

Масс-старт 15 км, мужчины, классический стиль – 16:50 мск (Eurosport 1)

4 января

Масс-старт в гору 9 км, женщины, свободный стиль – 13:30 мск (Eurosport 1)

Масс-старт в гору 9 км, мужчины, свободный стиль – 17:25 мск (Eurosport 1)

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