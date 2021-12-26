Два года назад я написала для Eurosport.ru заметку о том, что лыжи намного круче биатлона . В аргументах указала отличные результаты русских лыжников в сравнении с биатлонистами, а также разнообразие лыж в плане длины дистанций, их специфики и стилей передвижения.

За олимпийский цикл биатлонисты чуть подобрались к перфомансу коллег без винтовок, а второй аргумент актуален по-прежнему. Но биатлон все еще популярнее – и в России, и в зарубежных странах, представительство которых на Кубке мира стремительно растет. Одна из причин – полное превосходство Международного союза биатлонистов (IBU) над Международной лыжной федерацией (FIS).

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Отчасти это объяснимо – IBU сосредоточен на развитии исключительно биатлона, а под властью FIS, помимо лыжных гонок, – прыжки с трамплина и двоеборье, горные лыжи, сноуборд и другие дисциплины. И гладкие лыжи – не самая любимая: гораздо больше денег приносят горнолыжники.

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Лыжный сезон-2020/21 был полностью провален FIS как федерацией: этапы Кубка мира отменялись из-за коронавируса, а если проводились – то с неудобной логистикой. Из-за непоследовательной политики по коронавирусу норвежцы, шведы и финны не приехали на декабрьские этапы в Давос и Дрезден, а «Тур де Ски» не досчитался только Норвегии. Это понравилось болельщикам из России – русские лыжники выкашивали топ-6 и отлично поздравляли страну с новогодними праздниками. Но результаты получились не вполне релевантными: Йоханнес Клебо и компания вернулись на чемпионат мира и показали свою силу.

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Спасти «Тур де Ски» и обеспечить там максимальное представительство FIS вполне могла. В разгар пандемии нужно было не раскидывать многодневку по трем городам и двум странам, а собрать гонки в одном месте. У IBU это получилось – биатлонистам изменили привычный календарь, сделав сдвоенные этапы и минимизировав переезды. Ни один этап не пропал, ни один норвежский биатлонист не отказался от соревнований из-за боязни коронавируса.

Норвежские прыгуны с трамплина и двоеборцы, кстати, тоже были на месте – но лыжники при поддержке национальной федерации полностью диктовали FIS свои условия. И FIS прогибалась, хотя как орган-руководитель могла встать в позу и наказать команду за подобие саботажа. Допустим, сокращением квот. Норвежцы отказывались приезжать на соревнования за рубежом и отказывались проводить этапы сами, хотя спокойно гонялись в Лиллехаммере и на других трассах без соблюдения масочного режима на церемониях награждения и без обязательного ПЦР-тестирования. По сути, Кубок мира спасла только популярность Александра Большунова.

FIS показала себя абсолютно беспомощной, когда сборные массово снимались с Кубка мира. Никаких недовольств не следует, и когда отдельные лыжники целенаправленно пропускают целый блок этапов. Можно ли припомнить такое в биатлоне? Только единичные случаи – например, два года назад Йоханнес Бё отказался от немецких этапов по семейным обстоятельствам.

Йоханнес Бё Фото: Getty Images

У лыжников такое происходит каждый сезон, исключение – год без главных стартов. «Тур де Ски» в конце декабря-начале января ради подготовки к Олимпиаде или чемпионату мира пропускают регулярно. Это данность, и официальные объявления о снятии с «Тура» часто делают чуть ли не летом. В сезоне-2021/22 многодневка не досчитается Терезы Йохауг (рассказала об этом в октябре) и Сергея Устюгова, и это большие потери и для женского, и для мужского «Тура», хотя и норвежка, и русский жертвуют многодневкой ради Олимпиады.

Такие случаи называются устоявшимся в лыжах термином. Бункер – это когда перед главным стартом спортсмен в течение месяца или двух не выходит ни на какие гонки и готовится дома к ЧМ/ОИ, а потом берет там золото. Так было со шведом Юханом Ульссоном на чемпионатах мира 2013 и 2015 годов, но он объяснял все травмами (новыми и старыми) да и в принципе возрастом. К тому же, ЧМ-2015 был для Швеции домашним – это тянуло на уважительную причину.

А теперь лыжники не шифруются и без обиняков честно анонсируют пропуск этапов Кубка мира. Так поступил норвежец Ханс Кристер Холунн – чемпион мира 2019 года в марафоне. Он выступил в Руке и Лиллехаммере, а потом заявил, что пропустит все оставшиеся гонки перед Пекином.

Ханс Кристер Холунн Фото: Getty Images

«Я не тот спортсмен, кому надо соревноваться, чтобы набрать форму. С таким же успехом я могу пробежать тестовую гонку. Мне не нужны гонки, чтобы на Олимпиаде быть в моей лучшей форме.

Если бы я не стал вторым в Лиллехаммере, то не сумел бы реализовать план А. Но мне нужно готовиться наилучшим образом, если я хочу выиграть олимпийское золото. Я сделал бы свой путь к ОИ сложнее, если бы не показал результат в прошедшие выходные.

Сейчас я испытываю облегчение и могу сосредоточиться на том, чтобы набрать форму к Олимпиаде, а не квалифицироваться на нее, – заявил лыжник.

Холунн уже пропустил Давос, не вошел в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски», а потом, видимо, не приедет в Ле Русс и Планицу. Лыжники не считаются с FIS и такими жестами показывают, что Кубок мира – абсолютно неважное соревнование, которое можно игнорировать. Это дискредитирует турнир и вредит развитию лыжных гонок.

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