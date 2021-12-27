28 октября в швейцарском Ленцерхайде стартует 16-й «Тур де Ски». Главная интрига многодневки – сможет ли Александр Большунов покорить Альпе Чермис в третий раз подряд? Подобным достижением не могли похвастать даже лучшие горовосходители прошлых лет: Александр Легков и Сергей Устюгов. Но именно они сделали триумфальные выступления на «Тур де Ски» частью генетического кода российских лыжников. Вспоминаем, как это было.

Александр Большунов Фото: Getty Images

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Легков 6 лет грезил о «Тур де Ски»

Тур де Ски Кто покорит Альпе Чермис? Большунов в деле. Все о «Тур де Ски» ВЧЕРА В 17:37

История престижной многодневки началась с серебра Александра Легкова. В сезоне-2006/07 он уступил только Тобиасу Ангереру. Немец и русский при этом прошли весь тур без побед: занимали вторые и третьи места, сражались за драгоценные секунды, но проигрывали спринты и разделки совсем уж странным персонажам вроде Франца Гёринга и Кристофа Айгенмана.

После второго места Легков шесть лет мучился от тотального невезения. В 2011-м он снялся с многодневки из-за свиного гриппа. «Когда мне делали рентген, два человека меня держали, как ребенка – сил стоять не было. Первый раз в жизни со мной такое», – удивлялся Александр.

Александр Легков, Тобиас Ангерер и Симен Эстенсен Фото: Getty Images

В сезоне-2011/12 перспективы Легкова-восходителя убил классический масс-старт – предпоследняя гонка тура. Русский шел в лидерах, но сдулся на заключительном круге и финишировал с двухминутным отставанием от победителя, норвежца Эльдара Рённинга. Тот «Тур де Ски» забрал Дарио Колонья. Александр показал лучшее время на горе, но не смог претендовать на призовое место.

Звание короля «Тур де Ски» приплыло к Легкову лишь в 2013-м. Тогда Александр, наученный горьким опытом предыдущих поражений, уверенно разобрался с Колоньей, Максимом Вылегжаниным и Петтером Нуртугом. После гонки выдал исчерпывающий комментарий: «Я не знаю, как так получилось, но вот получилось».

Евгений Белов сражался с Нуртугом и допингом

Белов вклинился в борьбу за «Тур де Ски», когда лыжная сборная России проходила через болезненную смену поколений. Легков пропускал многодневку 2015 года из-за проблем со здоровьем, Вылегжанин финишировал в конце десятки, а новых доминаторов, Устюгова с Большуновым, еще не подвезли. В итоге 24-летний Белов штурмовал Альпе Чермис в одиночку.

Евгений Белов на вершине Альпе Чермис Фото: Getty Images

Ту гонку преследования взорвал Мартин Йонсруд Сундбю, а главными соперниками Евгения за место на подиуме оказались Петтер Нуртуг и Калле Халварссон. Непутевый швед самоустранился на горе, а норвежец все же дополз до серебра многодневки. Белов же довольствовался бронзой: он видел спину Нуртуга, но не отыграл 12 секунд отставания.

В 2016-м победный результат Сундбю аннулировали из-за конской дозы сальбутамола, найденной в его допинг-пробах. Халварссона заочно признали бронзовым призером «Тур де Ски», Белова подвинули на вторую строчку, а Нуртуг в первый (и в последний) раз в карьере стал чемпионом многодневки. В 2018-м он признавался, что так и не получил почетную награду – не нашлось времени.

Устюгов бил рекорды и Мартина Сундбю

В сезоне-2016/17 на «Тур де Ски» царил Сергей Устюгов. Это был пик его карьеры: уроженец поселка Междуреченский взял пять гонок подряд и установил рекорд по победам в рамках тура. На Альпе Чермис он забирался в гордом одиночестве: главный преследователь в лице Сундбю отыграл у Сергея всего 10 секунд. Этого, разумеется, не хватило: Мартин Йонсруд финишировал с минутным отставанием.

Устюгов и Сундбю после масс-старта на «Тур де Ски» Фото: Getty Images

Через месяц Устюгов и Сундбю встретились еще раз, в рамках лыжного чемпионата мира. Они выясняли отношения в скиатлоне: норвежец попытался убежать за километр до финиша, но наступил на собственную палку, рухнул и отдал финиш без боя.

С тех пор от былой стабильности Устюгова не осталось и следа. В 2019-м и 2020-м он забирался на Альпе Чермис вторым, но уже не разрывал так, как это было в сезоне-2016/17. Норвежец Сундбю, главный соперник праймового Сергея и неудачник крупных стартов, все-таки выстрадал личное золото чемпионата мира: в классической разделке Зеефельда-2019, по жуткой каше и со слезами на глазах.

Непряева и Ступак так и не побороли серебряное проклятье

Российские лыжницы, в отличие от мужчин, подружились с «Тур де Ски» совсем недавно. В 2019-м Наталья Непряева впервые (для женской сборной России) добралась до серебра многодневки. В следующем году она повторила подвиг, а в 2021-м вторую ступень пьедестала зарезервировала Юлия Ступак. Дамы пока не справились с пусть и приятным, но все же серебряным проклятьем.

Заводной танец Ступак и Диггинс на церемонии награждения «Тур де Ски»

Называть эти вторые места поражением в битве за первую строчку – ошибка. Последние триумфаторы тура – Ингвильд Эстберг, Тереза Йохауг и Джессика Диггинс – забирали победы без особых проблем. Выходили на старт с громадным гандикапом и сохраняли его вплоть до финиша. На предстоящем «Тур де Ски» у Ступак и Непряевой будет еще один шанс на покорение Альпе Чермис. Благо неудержимый терминатор в лице Йохауг в это время будет готовиться к Олимпиаде.

Большунов превратил «Тур де Ски» в многодневку одного лыжника

Пока Непряева и Ступак радовались попаданиям на подиум, Александр Большунов трансформировался в единоличного короля престижной многодневки. В сезоне-2019/20 он опередил Устюгова и Йоханнесу Клебо, а в 2021-м привез ближайшему преследователю в общем зачете тура, французу Мориса Монифика, 3,5 минуты. Правда, год назад не стартовали норвежцы. Так что Александру покорился и, казалось бы, вечный рекорд Устюгова – российский спортсмен вновь победил в пяти гонках «Тур де Ски».

Двойной триумф Большунова – фантастика. Представить нечто подобное в конце 2010-х было практически невозможно: чемпионами поочередно становились Нуртуг (пусть и с запозданием), Сундбю, Устюгов, Колонья и Клебо. Но в новом десятилетии «Тур де Ски» забирал только Большунов. В 2022-м он может стать трехкратным.

Александр Большунов Фото: Getty Images

Главное не заиграться: важнейшее событие сезона случится не в январе, а в феврале. Взять многодневку в третий раз подряд – феноменальный успех, но крах в Пекине обесценит это достижение. Очередной «Тур де Ски» или первое золото Олимпиады? Кажется, выбор очевиден – пусть в этот раз конкретную гору в Альпах свернет кто-нибудь другой.

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