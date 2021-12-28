28 декабря с коньковых спринтов стартовала традиционная многодневка «Тур де Ски». Победу у женщин праздновала американка Джессика Диггинс, опередившая норвежку Матильду Мюрвольд, ставшую второй, и словенку Анамарию Лампич, замкнувшую тройку.
Российские лыжницы в финал не попали: Наталья Непряева выбыла на стадии полуфинала, Татьяна Сорина и Юлия Ступак – четвертьфинала. Екатерина Смирнова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина и Яна Кирпиченко не отобрались в тридцатку лучших.
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