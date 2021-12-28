28 декабря с коньковых спринтов стартовала традиционная многодневка «Тур де Ски». Победу предсказуемо праздновал норвежец Йоханнес Клебо, опередивший французов Ришара Жува и Луку Шанава, которые заняли второе и третье места соответственно.

Российские лыжники, как и лыжницы ранее, в финал не пробились. Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли на стадии полуфинала, Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев – четвертьфинала, остальные – Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Илья Семиков – не прошли квалификацию.

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