28 декабря с коньковых спринтов стартовала традиционная многодневка «Тур де Ски». Победу предсказуемо праздновал норвежец Йоханнес Клебо, опередивший французов Ришара Жува и Луку Шанава, которые заняли второе и третье места соответственно.
Российские лыжники, как и лыжницы ранее, в финал не пробились. Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли на стадии полуфинала, Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев – четвертьфинала, остальные – Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Илья Семиков – не прошли квалификацию.
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