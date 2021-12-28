28 декабря коньковыми спринтами стартовала многодневка «Тур де Ски». Для мужской российской команды она началась с неприятного гоночного инцидента.

В финал мог пробиться Александр Терентьев. Полуфинальную гонку он начал не слишком удачно – долго шел замыкающим, однако перед последним поворотом на финишную прямую предпринял решительную попытку исправить ситуацию. Лыжник набрал скорость, обошел двоих соперников и должен был разыграть второе место, сражаясь на параллельных лыжнях с Рено Жэем и норвежцем Эриком Вальнесом, но француз сместился вправо, перекрыв ему коридор. Протиснуться между ним и ограждением не представлялось возможным – Александр был вынужден сбросить скорость и распрощаться с надеждой на финал.

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«Такое тяжеленькое состояние, но, в принципе, рабочее. На финишную прямую выходил, думал: все уже, коридор свободен. И в последний момент Жэй прыгает передо мной, я в него втыкаюсь, скорость теряю – и все», – так прокомментировал свое выступление Терентьев в эфире «Матч ТВ».

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Жэй закрыл финиш Терентьеву и оставил того без финала спринта

Еще в прошлом сезоне Жэй избежал бы наказания за произошедшее, а сейчас был признан виновным и отправлен на последнее место в забеге с занятого третьего. И хотя в глобальном плане для него мало что изменилось: как лаки-лузер он не проходил, лишь лишился небольшого количества кубковых очков и секунд в общем зачете многодневки, а его дисквалификация не подарила путевку в финал и Терентьеву – принятое решение показательно. Что изменилось?

Так звучало правило обгона FIS (статья 343.10) в прежней редакции: «Ответственность за корректный обгон лежит на обгоняющем лыжнике. Лыжи обгоняющего должны быть перед лыжами обгоняемого, прежде чем обгоняющий начнет двигаться по оптимальной траектории».

А вот этим руководствуется жюри сейчас, после внесенных летом 2021-го изменений, и будет судить на Олимпиаде: «Лидирующий лыжник может выбирать траекторию движения, но при этом должен учитывать позиции других соперников. Также спортсмены, бегущие рядом друг с другом, вместе понесут ответственность за создание возможной помехи на дистанции».

Если внимательно проанализировать видеозапись, станет очевидно, что лыжи Жэя все время были перед лыжами Терентьева. Значит, еще в прошлом сезоне он мог бы чувствовать себя спокойным. Теперь все изменилось. Спортсменам стоит обратить внимание на этот спринт в преддверии Олимпиады и быть особенно внимательными. Ведь аргументы из серии «глаз на спине нет» больше никто не принимает во внимание.

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