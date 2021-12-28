28 декабря спринтерской гонкой коньком в швейцарском Ленцерхайде началась многодневка «Тур де Ски». Швед Калле Халфварссон, который пока не сумел отобраться на Олимпиаду в Пекин, был настроен очень серьезно, но закончил выступление в четвертьфинале, остановившись на четвертом месте. После финиша он обвинил российского гонщика Артема Мальцева в том, что тот испортил ему забег. Якобы Мальцев перекрыл ему траекторию.

«Сейчас будут отговорки, что мне что-то не нравится, но Мальцев испортил мне гонку. Я выходил на хорошей скорости, но он перекрыл мне траекторию и сбил скорость. Он не должен был так делать. В этом не было необходимости, потому что он сильно отставал и не имел шансов на победу. Он провел плохую гонку и преследовал меня на финише. Это не очень приятно.

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Разговаривал ли я с ним на эту тему? Я плохо говорю по-русски, но, конечно, я разочарован. Я хорошо прошел квалификацию. Но мне просто нужно смотреть в будущее. Да, есть новые правила, согласно которым нельзя так делать, как он. Может, они недостаточно прозрачны. Возможно, правила трудны для понимания. Не знаю. Это неспортивно, что он так меня заблокировал. Вот так вот», – рассказал шведский лыжник.

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«Я просто старался ехать по той траектории, на которой лучше сцепление со снегом», – ответил на претензии Мальцев.

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Источник – Expressen.

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