10-километровая разделка классикой на втором этапе «Тур де Ски» завершилась для российских лыжниц удачно. Наталья Непряева заняла третье место вслед за финкой Кертту Нисканен и шведкой Эббой Андерссон – это первый подиум сборной России на многодневке и первый личный подиум женской команды в сезоне. Юлия Ступак финишировала седьмой, Татьяна Сорина – восьмой.

Но через полчаса после финиша пришли тревожные новости – в эфире «Матч ТВ» сообщили, что Ступак дисквалифицирована с гонки. Позже эта же информация появилась на сайте телеканала и в некоторых пабликах.

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К счастью, бан Юлии не подтвердился. В финишном протоколе отразилось, что ее наказали желтой карточкой по статье 343,10 – обгон других участниц гонки. Спортсменка сохранила седьмое место.

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Юлия Ступак Фото: Getty Images

«Нарушения? Не знаю, посмотрим. Я уже ничему не удивлюсь после этапа Кубка мира в Давосе, когда FIS в открытую начинает… Ладно, я не буду говорить все, что я думаю на эту тему. Но я просто считаю, что иногда нас действительно уже шпыняют ни за что ни про что. Считаю, что придет время, когда и меня это тоже уже начнет бесить, и я просто подойду и скажу, что… Опять-таки не буду говорить все это на камеру. Не хочу», – отметила Ступак в эфире «Матча».

На «Тур де Ски» в принципе не практикуется метод дисквалификации: снятие с отдельной гонки означает снятие с многодневки целиком. Нарушение правил обгона тянуло разве что на желтую карточку, а за более вопиющие нарушения штрафуют дополнительными минутами. В прошлом году три минуты в общий зачет получил Алексей Червоткин – наказание суровое, но позволяющее выйти на старт следующего этапа.

Правда, Ступак и без псевдодисквалификации завершила бы «Тур де Ски» – она планировала пробежать всего два этапа в рамках подготовки к Олимпиаде.

«Этот «Тур де Ски» для меня закончился. Решение было принято давно, еще после прошлого «Тур де Ски» я решила, что в этом сезоне это будет тот старт, на который я не ориентируюсь. По сезону я готовила к этому Маркуса [Крамера], говорили об этом с Еленой Валерьевной», – сказала Юлия.

Ставшая третьей Непряева тоже могла сойти с многодневки раньше времени из-за проблем со здоровьем.

«Очень долгожданный подиум. Рада, что сегодня сложилось хорошо, потому что очень тяжелая трасса, сложная погода. Еще утром была в сомнениях, продолжать «Тур» или нет, потому что есть небольшие проблемы со здоровьем. Надеюсь, что сейчас вроде бы все складывается неплохо. Буду смотреть дальше. Я настраиваюсь, а дальше будет видно по состоянию», – прокомментировала Наталья.

На первом этапе пострадал Александр Терентьев – он боролся за выход в финал спринта, но оказался затерт французским лыжником. Нарушителя наказали согласно новым правилам FIS

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