Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль «Тур де Ски» в разделке на 15 километров классическим стилем.

Победу в гонке одержал финский спортсмен Ийво Нисканен – он преодолел дистанцию за 34:51,7. Большунов отстал от чемпиона на 19,3 секунды. Бронзовая награда досталась норвежцу Полу Голбергу – он проиграл Нисканену 25,2 секунды.

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо уступил победителю 34,3 секунды и занял четвертое место. Россиянин Иван Якимушкин стал пятым с отставанием 34,6 секунды. Денис Спицов проиграл 55,7 секунды и финишировал седьмым.

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Илья Семиков занял 12-е место (+1:21,4), Алексей Червоткин – 14-е (+1:26,3), Артем Мальцев – 16-е (+1:28,7), Александр Терентьев – 18-е (+1:36,2), Андрей Мельниченко – 27-е (+1:59,8), Глеб Ретивых – 56-е (+3:02,5).

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