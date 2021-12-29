Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль «Тур де Ски» в разделке на 15 километров классическим стилем.
Победу в гонке одержал финский спортсмен Ийво Нисканен – он преодолел дистанцию за 34:51,7. Большунов отстал от чемпиона на 19,3 секунды. Бронзовая награда досталась норвежцу Полу Голбергу – он проиграл Нисканену 25,2 секунды.
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо уступил победителю 34,3 секунды и занял четвертое место. Россиянин Иван Якимушкин стал пятым с отставанием 34,6 секунды. Денис Спицов проиграл 55,7 секунды и финишировал седьмым.
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Илья Семиков занял 12-е место (+1:21,4), Алексей Червоткин – 14-е (+1:26,3), Артем Мальцев – 16-е (+1:28,7), Александр Терентьев – 18-е (+1:36,2), Андрей Мельниченко – 27-е (+1:59,8), Глеб Ретивых – 56-е (+3:02,5).
Серебро Большунова – вторая медаль России на «Тур де Ски». Ранее Непряева взяла бронзу в женской разделке на 10 километров классикой.
После гонки вспыхнул небольшой скандал – медиа ошибочно сообщили о дисквалификации Ступак. Мы разобрались, что произошло на самом деле.
Многодневка только началась, самое время вспомнить, кто отличился на «Тур де Ски» в предыдущие годы. Пройдите наш тест, проверьте себя.
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