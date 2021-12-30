Похоже, снова что-то неладное творится в норвежских лыжах с медицинским сопровождением элитных спортсменов. Заговорить об этом всех, включая норвежских журналистов и болельщиков, заставил внезапный отказ от олимпийских притязаний двукратной олимпийской чемпионки и чемпионки мира Ингвильд Флюгстад Эстберг.

Когда начались проблемы?

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Впервые проблемы у норвежской лыжницы возникли перед началом сезона-2019/20, когда она внезапно снялась с предсезонных соревнований в Бейтостолене и первого этапа Кубка мира после добытого годом ранее «БХГ» и интенсивно отработанного межсезонья. Тогда Эстберг усиленно избегала конкретики.

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Ингвильд Эстберг Фото: Getty Images

«Я попала в такую ситуацию, что не могу кататься на лыжах. Это грустно и прискорбно. У меня проблемы со здоровьем – выполнены не все требования, указанные в сертификате здоровья. Это означает, что сейчас мне лучше воздержаться от гонок. Это детали, в которые я не хочу вдаваться. Это личное, разве я должна это говорить? Я хочу быть максимально честной и открытой, но при этом не объясняя каждую деталь», – заявила она.

Но поскольку быстро ситуацию разрешить не удалось – Игнвильд пропускала этап за этапом – объясняться все же пришлось. Хотя она появилась в том сезоне в составе на «Тур де Ски», и вроде бы кубковый сезон пошел своим чередом, поползли слухи, что у нее то же самое, что у шведки Фриды Карлссон, также имеющей проблемы с допуском до стартов. А именно – расстройство пищевого поведения.

Сезон-2019/20, впрочем, пройти до конца не удалось: Эстберг не выступила в Холменколлене, но все списали на стрессовый перелом пятки, появились даже ее фотографии в гипсе. «Несколько недель ей придется провести под наблюдением врачей», – заявил тогда доктор сборной Норвегии Эйстейн Андерсен. В состав на подготовку к сезону-2020/21 она была включена.

Ингвильд Эстберг Фото: Getty Images

В конце июля 2020-го Ингвильд получила повторный перелом ноги, и тогда прозвучало заключение об отсутствии баланса между тренировками, питанием и сном. Тот же врач Андерсен прокомментировал нарушение следующим образом: «Новый усталостный перелом Ингвильд в стопе связан с неправильным балансом между физическими упражнениями и факторами восстановления, такими как питание, отдых и сон. Мы знаем, что практикующие спортсмены, которые порой недостаточно сосредоточены или бдительны к этому балансу, подвергаются риску стрессовых переломов».

В ноябре 2020 года появилась еще одна молния – о пропуске предстоящего сезона целиком. «К сожалению, в этом сезоне я не смогу бегать на лыжах, и это грустно. Ведь это то, над чем я много работаю каждый день, и то, что мне очень нравится. Но нет никаких сомнений в том, что сделаю все возможное, чтобы вернуться сильнее!» – сообщила 30-летняя лыжница, снова не разглашая причин происходящего. Похоже на то, что она говорила годом ранее, не правда ли?

Что произошло в олимпийском сезоне-2021/22?

Эстберг снова появилась в составе женской национальной команды лишь в списке на подготовку к сезону, но раз за разом проходила информация о пропуске очередных сборов, хотя она грезила о предстоящей Олимпиаде и обещала сделать все возможное, чтобы попасть туда. Ей не дали допуск на предсезонные старты в Бейтостолене, но она выступила на этапах Кубка мира в Руке, Лиллехаммере и Давосе, а потому была включена в состав на «Тур де Ски». На минуту подумалось, что черная полоса позади, как снова опубликовали неутешительный для Ингвильд релиз Норвежской лыжной федерации.

«К сожалению, состояние здоровья Эстберг недостаточно хорошее, чтобы участвовать в «Туре». Планируемое наблюдение после первых гонок сезона показало, что она не выдерживает гоночной программы. Поэтому Ингвильд снова должна сделать более длительный перерыв в соревнованиях, а это означает, что к Олимпийским играм она также не будет готова», – рассказал Эйстейн Андерсен.

Не выдерживает, когда результаты пошли вверх? 27 ноября в Руке Ингвильд финишировала на 33-м месте в классической разделке на 10 км, проиграв победительнице, шведке Фриде Карлссон, почти две минуты. Пару недель спустя она стала восьмой на той же дистанции коньком в Давосе, внезапно уступив выигравшей Терезе Йохауг менее полуминуты. И тогда олимпийская надежда показалась намного более реальной.

Гневной статьей по этому поводу разразилась NRK. Журналисты посчитали лыжную федерацию, погнавшуюся за олимпийскими медалями, виновной в произошедшем.

«Ингвильд ​​Эстберг не должна была допускаться к участию в Кубке мира-2021/22. Ответственность за это должны взять на себя руководители Норвежской лыжной федерации, знающие о ее проблемах с питанием, весом и подготовкой, будь то врач Эйстейн Андерсен, тренер национальной сборной Уле Мортен Иверсен или менеджер команды Эспен Бьервиг, это общая ответственность. Они могут говорить все, что хотят, о ее готовности, но неутешительный вердикт по оставшейся части сезона однозначно говорит об обратном.

Ингвильд держалась хорошо, когда встретилась с прессой в начале ноября. Но она так же ясно излучала, что ей не нравится ситуация, хотя тогда об этом никто не говорил. Отчасти это, конечно, результат вопросов, которые ей задавали. О питании, еде, весе и тренировках. Это больно, и это действительно очень личное. Но все же это что-то, с чем приходится столкнуться, когда нужно выйти на публику и представить нацию. Эстберг сумела. Но в ее глазах мелькало что-то, казавшееся отсутствием уверенности в том, что настало время попытаться вернуться на элитный уровень», – говорилось в статье Яна Петтера Салтведта.

Мнения норвежских болельщиков о происходящем

Эту точку зрения поддержали и любители лыж из Норвегии в комментариях, хотя некоторые все же склонялись к тому, что старты на соревнованиях были оправданы.

Майкен Фалла и Ингвильд Эстберг Фото: Getty Images

Ян Эрик Педерсен: «Журналисты рассуждают о том, о чем, вероятно, даже не подозревают. Стартовать на Кубке мира, когда она приняла это решение, было, вероятно, ошибочно, но кто знает, хорошо ли выглядели ее показатели здоровья? Поскольку ей не разрешили присутствовать на предсезонке в Бейтостолене, возможно, они были чересчур в пограничной зоне, но сейчас и этого нет. Ответственные должны оценить, что они могли или должны были сделать по-другому».

Керстин Берн: «Странно, когда лыжник может превратиться из непригодного для участия в тренировочных сборах в готового для участия в гонках Кубка мира, не стартуя ни на одном национальном соревновании между ними. В сборной присутствует Майкен Касперсен Фалла, которая сейчас выступает только на главных стартах, она часто пропускает гонки Кубка мира или национальные отборы. Это напоминает некоторых спортсменов из бывшего Советского Союза, о которых никто не слышал до чемпионата мира и о которых после победы ничего не слышно! Они только успешно выступали на международном уровне».

Кнут Оге Флор: «Все лыжники болеют... И выглядят как голодные жертвы».

Кто-то еще высказал мнение?

К обсуждению ситуации подключился журналист Dagbladet Эстен Сэтер, известный по жесткой критике российских лыжников. Но сейчас его взгляд обратился в сторону женской сборной Норвегии и журналистов NRK, которых он обвинил в ясновидении.

«Эстберг заявила, что медицинская экспертиза лыжной федерации считает ее недостаточно здоровой для поездки на «Тур де Ски» и Олимпийские игры, хотя на Кубке мира чувствовала себя хорошо и была рада там участвовать. Но это, видимо, неправда, решила NRK.

Ингвильд Эстберг Фото: Getty Images

Комментатор Ян Петтер Салтведт посмотрел на звезду лыжных гонок и пришел к выводу, что она болеет с тех пор, как снова начала бегать на соревнованиях месяц назад. И поэтому не должна была быть допущена к старту ни на одном этапе Кубка мира. Журналист NRK обнаружил эту болезнь на пресс-конференции в ноябре, чуть более чем за неделю до возвращения, где Ингвильд рассказала, как счастлива вернуться. Он считает себя ясновидящим, но все же решил не высказывать точку зрения накануне сезона.

Эти разговоры о болезни стали слышны от NRK только после того, как ​​Эстберг было отказано в дальнейших соревнованиях. Несколько лет назад Dagbladet заработал хорошие деньги на горстке знакомств с гадалками и другими ясновидящими, прежде чем мудрый редактор сказал, что этих предсказаний хватит. NRK также не должна позволять себе кому-либо ставить диагнозы.

То есть, на данный момент в спорте высших достижений установлены ограничения, сопряженные с серьезными проблемами со здоровьем. Лыжное сообщество не просто экспериментирует с отдельным спортсменом, а предписывает остановиться, несмотря на хорошие результаты. Все потому, что пара норвежских медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине не имеют никакого отношения к заботе о здоровье лыжницы, которую все любят», – заявил Сэтер.

Подвел черту под дискуссией двукратный олимпийский чемпион Петтер Нуртуг, обратившись к Сэтеру.

«Давайте не будем слушать ваши мысли по этому поводу, и Яна Петтера Салтведта тоже. Если они появятся, держите их при себе. Последнее, что вам нужно сделать, это записать и опубликовать», – написал экс-лыжник в твиттере. Он знает точно больше, чем журналисты. Возможно, норвежские врачи что-то не договаривают?

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Источники – NRK, Dagbladet, Еxpressen, vg.no.

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