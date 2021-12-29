Российский лыжник Александр Большунов раскритиковал формат «Тур де Ски».

«Спринт на данный момент – роскошь многодневки. За победу дается минута, плюс из пролога – и складывается очень большое отставание. Если выбываешь в четвертьфинале, проигрываешь лидеру минуту.

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Эту многодневку сложно назвать многодневкой, потому что единственная гонка с раздельного старта была сегодня. Дальше будут масс-старты, спринтерские разборки, спринтерские бонусные отсечки. Этот «Тур де Ски» все-таки больше спринтерский», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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