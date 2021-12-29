Российский лыжник Александр Большунов раскритиковал формат «Тур де Ски».
«Спринт на данный момент – роскошь многодневки. За победу дается минута, плюс из пролога – и складывается очень большое отставание. Если выбываешь в четвертьфинале, проигрываешь лидеру минуту.
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Эту многодневку сложно назвать многодневкой, потому что единственная гонка с раздельного старта была сегодня. Дальше будут масс-старты, спринтерские разборки, спринтерские бонусные отсечки. Этот «Тур де Ски» все-таки больше спринтерский», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Тур де Ски
Большунов выиграл серебро разделки на «Тур де Ски»
Большунов уже завоевал медаль «Тур де Ски» – ему досталось серебро в разделке на 15 километров классикой.
Первую медаль России на «Тур де Ски» принесла Наталья Непряева – она взяла бронзу в женской разделке на 10 километров.
После гонки вспыхнул небольшой скандал – медиа ошибочно сообщили о дисквалификации Ступак. Мы разобрались, что произошло на самом деле.
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