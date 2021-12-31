31 декабря прошел третий этап многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе – мужской масс-старт свободным стилем. Победил норвежец Йоханес Клебо, Александр Большунов стал вторым.

Большунов уступил победителю 3,4 секунды, ставший третьим Сьюр Рёте – 4. Иван Якимушкин замкнул топ-10, Денис Спицов стал 11-м, Андрей Мельниченко – 18-м. Алексей Червоткин финишировал на 23-м месте. Глеб Ретивых – на 31-м, Илья Семиков – на 32-м, Александр Терентьев – на 44-м, Артем Мальцев – на 46-м.

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