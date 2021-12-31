Российский лыжник Александр Большунов рассказал о сломанных креплениях, которые подвели его во время гонки.
«С Клебо нечего разговаривать. Он знает свою сильную сторону – это его финиш, ему главное было доехать до финиша и не отстать, что он и показал. Единственный минус сегодня – то, что немного крепления подвели, на первом круге подпятники сломались, потому что скорости большие, а трасса была как лед, особенно спуски. Их еще и посолили. На первом круге подпятники сломались, и пришлось очень сложно. В два раза тяжелее проходить спуски.
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О тактике со вчерашнего вечера после собрания думал, но толковее ничего не приходило, с утра пришла мысль, что надо было так действовать. Думаю, состояние приходит, и сегодня такая трасса была быстрая, а все равно получилось даже убежать и сделать небольшой отрывчик. На таких больших скоростях это очень хорошо», – сказал Большунов.
Тур де Ски
Насладись серебром Большунова на «Туре» в замедленном повторе
31 декабря прошел третий этап многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе – мужской масс-старт свободным стилем. Победил норвежец Йоханес Клебо, Александр Большунов стал вторым.
В норвежских лыжах что-то не так с медобеспечением? Чемпионка Ингвильд Эстберг не только пропускает «Тур де Ски», но и мимо Олимпиады.
Источник: «Матч ТВ».
Тур де Ски
Большунов выиграл финиш за 2-е место – Клебо уже по-царски уехал
Тур де Ски
Большунов стал 2-м за Клебо в масс-старте на «Тур де Ски»
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