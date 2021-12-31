Российский лыжник Александр Большунов рассказал о сломанных креплениях, которые подвели его во время гонки.

«С Клебо нечего разговаривать. Он знает свою сильную сторону – это его финиш, ему главное было доехать до финиша и не отстать, что он и показал. Единственный минус сегодня – то, что немного крепления подвели, на первом круге подпятники сломались, потому что скорости большие, а трасса была как лед, особенно спуски. Их еще и посолили. На первом круге подпятники сломались, и пришлось очень сложно. В два раза тяжелее проходить спуски.

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О тактике со вчерашнего вечера после собрания думал, но толковее ничего не приходило, с утра пришла мысль, что надо было так действовать. Думаю, состояние приходит, и сегодня такая трасса была быстрая, а все равно получилось даже убежать и сделать небольшой отрывчик. На таких больших скоростях это очень хорошо», – сказал Большунов.

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Источник: «Матч ТВ».

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