На третьем этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) состоялся женский масс-старт на 10 километров свободным стилем, российская лыжница Татьяна Сорина заняла третье место.

Победительницей стала американка Джессика Диггинс, второе место заняла шведка Фрида Карлссон с отставанием в 0,5 секунды – все решалось на финише. Сорина уступила первому месту 0,8 секунды.

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Наталья Непряева стала восьмой, Анастасия Рыгалина замкнула топ-40. Екатерина Смирнова стала 42-й, Лилия Васильева – 44-й, Христина Мацокина – 56-й, Яна Кирпиченко – 61-й.

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«Еще не осознала, но очень рада, – прокомментировала Сорина в эфире «Матч ТВ». – Ждала этого подиума, но никак не получалось – восьмое, десятое места. На этой трассе осталась недосказанность с прошлого сезона, сегодня хотелось отработать эту гонку.

С Фридой [Карлссон] нас притягивало. Я подошла извинилась, она мне сломала палку, а так я шла, видимо, по большому радиусу, и просто перекрыла ей. Думаю, я ничего такого не сделала, но у нее претензий не было ко мне. Судьи пока ничего не сказали. На подъеме она тоже передо мной упала на последнем круге и, может быть, помешала мне. Сегодня идеальная трасса, единственное – очень твердая, скорость высокая. А так намного лучше, чем вчера».

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