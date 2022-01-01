1 января классическими спринтами продолжилась многодневка «Тур де Ски». У мужчин победу праздновал норвежец Йоханнес Клебо, опередивший своих соотечественников Эрика Вальнеса, ставшего вторым, и Пола Голберга, замкнувшего тройку.

Российские лыжники в финал не пробились. Александр Терентьев в полуфинале красиво зарубился с Клебо, но споткнулся о его лыжу и упал. Александр Большунов и Глеб Ретивых также остановились на стадии полуфинала. Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Илья Семиков выбыли в четвертьфинале.

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